Man sieht sie immer öfter, die großen, runden Becken, die auf landwirtschaftlichen Flächen aufgestellt werden. Diese Wassersilos ermöglichen die Speicherung von großen Mengen Wasser: Für alle Fälle.

Ein so genannter Wassersilo ist ein großes Becken, in dem man mehrere hunderttausend Liter Wasser speichern kann. In Zeiten von Dürresommern und Wetterkapriolen wird es immer wichtiger, Regenwasser zu sammeln und Wasser zu bunkern. So kann vermieden werden, dass in der Land- und Forstwirtschaft das Wasser ausgeht, wie es in manchen Regionen im Jahr 2022 bereits der Fall war. Wer im regenreichen Frühjahr Wasser sammelt und speichert, hat für längere Zeit ausgesorgt – und spart zudem eine Menge Geld.

Viele Menschen stellen sich angesichts der großen Wassersilos die Frage, wie man in diesen Becken Algenbildung und Verschmutzung vermeidet. Die Antwort ist simpel: Algen benötigen zum Wachsen Sauerstoff und viel Licht. Mit entsprechenden Abdeckplanen wird das Wasser vor Sonnenlicht geschützt und die Algenbildung damit vermieden. Diese Abdeckplanen sind je nach Bauart auch begehbar und verhindern neben der Algenbildung auch die Verschmutzung durch Pflanzen oder Insekten.

Im Winter können die Abdeckfolien auch vor Eisbildung schützen, denn diese sollte unbedingt vermieden werden. Allerdings ist es in Gebieten mit durchgängig tiefen Temperaturen im Winter notwendig, noch andere Maßnahmen zu ergreifen. Manche Wassersilo Besitzer heizen ihren Wasserspeicher, andere wiederum sorgen dafür, dass das Wasser in Bewegung bleibt. Somit wird die Bildung von Eis vermieden und dies ist wichtig, weil eine Eisfläche an der Folie haftet und diese beschädigen kann.

Doch warum jetzt schon an den nächsten Winter denken! Jetzt steht der Frühling vor der Tür und die Chancen, ordentlich Regenwasser zu sammeln, stehen gut. Am besten also gleich den passenden Wassersilo wählen: www.tankhandel.de.

