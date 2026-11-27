Streit um eine Weihnachtskrippe, eine Drohung und ein toter Architekt – die Kommissare der INSEL Polizei von Langeoog sind wieder gefordert!

Warum musste Moeteus Dirks sterben? War eine moderne Krippe wirklich der Auslöser für einen Mord oder ist das Motiv ein ganz anderes? Die Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser finden heraus, dass mehrere Insulaner mit Moeteus Dirks eine Rechnung offen hatten.

Klappentext:

»Das lasse ich dich bereuen!« Ein wochenlanger Streit trübt die vorweihnachtliche Stimmung auf Langeoog. Direkt an der Promenade steht eine moderne Krippe aus Glas und Stahl. Viele Insulaner können es nicht fassen, dass die Bürgermeisterin sich für eine derartige Weihnachtsdekoration entschieden hat anstatt für etwas Traditionelles. Dann liegt eines Morgens zwischen den Krippenfiguren ein Toter. Es handelt sich ausgerechnet um Moeteus Dirks, den Architekten, der die Krippe entworfen hat! In seiner Hosentasche findet die Inselpolizistin Fenja Bruns einen Zettel mit einer Drohung. Stammt er von einem der erbitterten Widersacher? Doch Fenja und ihr Kollege Jonte Visser stoßen bei ihren Ermittlungen auch auf ganz andere Konflikte. Offenbar hatten mehrere Insulaner mit Moeteus Dirks eine Rechnung offen …

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Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.