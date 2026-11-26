Ende November im Bayerischen Wald. Der leuchtende Herbst ist längst vorbei. Stattdessen: dunkle Wälder, Granitfelsen – und darüber ein Himmel, der sehr, sehr tief hängt …

… Doch jetzt kommt die Sonne heraus. Vom Donautal kommen wir, und es geht immer weiter hinauf. Schließlich kommt Freyung in den Blick: eine Stadt mit rund 7.000 Einwohnern, auf etwa 655 Metern Höhe gelegen. Zu Zeiten der alten Bundesrepublik war Freyung die östlichste Stadt Bayerns. Heute liegt sie im niederbayerischen Dreiländereck Bayern-Böhmen-Österreich. Man verbindet sie vor allem mit Wandern, Naturgenuss und Wintersport. Doch Freyung besitzt auch eine bemerkenswerte Kulturgeschichte – und dieser wollen wir nachspüren.

Der Goldene Steig

Am Anfang der Geschichte Freyungs steht ein Handelsweg: der Goldene Steig. Er verband über Jahrhunderte die Bischofsstadt Passau mit Böhmen. Auf einem Netz von Saumwegen wurde vor allem Salz transportiert, auf dem Rückweg brachten die Säumer Getreide und andere Waren mit. Im Spätmittelalter und in der Renaissance erlebte der Handel seine Blüte. Auch Freyung lag an einem bedeutenden Zweig des Goldenen Steigs, der über Winterberg, das heutige Vimperk, nach Böhmen führte.

Freyung entwickelte sich im Umfeld der Burg Wolfstein. Der Name verweist auf die sogenannte „Freyung“, eine Befreiung von bestimmten Abgaben. Das Land gehörte zunächst zum Besitz des Klosters Niedernburg in Passau. 1161 übertrug Kaiser Friedrich Barbarossa das Gebiet dem Passauer Bischof Konrad von Babenberg. Freyung entwickelte sich zu einem Markt und wichtigen Zentrum der Region.

Eine besondere Bedeutung hatte das Schmiedehandwerk. Die örtlichen Hammerwerke produzierten Waffen, Werkzeuge, Sensen, Sicheln und Tuchscheren. Noch im 18. Jahrhundert gelangten ihre Erzeugnisse bis nach Holland und Russland. Der Handel brachte Wohlstand und prägte das Grenzland über Jahrhunderte.

Schloss Wolfstein

Um 1200 ließ der Passauer Fürstbischof Wolfger von Erla die Burg Wolfstein errichten. Sie diente der Sicherung des fürstbischöflichen Territoriums. Heute ist die historische Anlage ein kultureller Anziehungspunkt: Das Museum Jagd Land Fluss beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Mensch, Tier und Landschaft. Die Galerie Wolfstein widmet sich der bildenden Kunst Ostbayerns, des Donauraumes, Oberösterreichs und Böhmens. Zu sehen sind Werke der Donauwaldgruppe, des Bayerwaldkreises und der Künstlergruppe Eule, aber auch Arbeiten von Alfred Kubin, Paula Deppe, Paul Flora und Loriot.

Das Schramlhaus

Ein faszinierendes Kapitel der Freyunger Kulturgeschichte wird im Schramlhaus in der Abteistraße lebendig. Das um 1700 errichtete Anwesen ist das älteste erhaltene bäuerliche Gebäude der Stadt und seit 1981 Museum: ein klassischer Vierseithof mit Wohnhaus, Stall, Stadl und Remise. Es überstand sogar den großen Marktbrand von 1872, bei dem 42 Anwesen und die damalige Kirche zerstört wurden.

Die Räume erzählen vom bäuerlichen Alltag, vom Handwerk und von der Volksfrömmigkeit. Besonders eindrucksvoll ist die Stube mit ihren bemalten Möbeln, Truhen, Textilien und Gebrauchsgegenständen.

Eine kunsthistorische Entdeckung ist die Sammlung von mehr als hundert originalen Hinterglasbildern. Sie dokumentiert eine Bildtradition, die im Bayerischen und Böhmischen Wald eine besondere Blüte erlebte. Vertreten sind die Schulen von Raimundsreut, Sandl im Mühlviertel sowie Buchers und Außergefild in Böhmen. Heilige, Marienbilder und biblische Szenen erscheinen in leuchtenden Farben – Kunst aus einer tief verwurzelten Volksfrömmigkeit.

Glas als Material und Identität einer Landschaft

Die Geschichte des Glases gehört untrennbar zum Bayerischen Wald. Seit dem 14. Jahrhundert ist die Glasmacherei in der Region nachweisbar. Die Voraussetzungen waren ideal: Holz als Energiequelle, Quarz als Rohstoff und Pottasche, die aus Buchenholz gewonnen wurde. Die ersten Glashütten waren häufig Wanderglashütten. Waren die umliegenden Wälder abgeholzt und der Brennstoff knapp, zog man weiter.

Aus dem zunächst vor allem als Gebrauchs- und Handelsprodukt hergestellten Glas entwickelten sich vielfältige Formen der Veredelung: Bemalung, Schliff, Gravur und Ziergläser. Die Glasmacherei wurde zu einem prägenden Wirtschaftszweig und Teil der kulturellen Identität des Bayerischen Waldes.

Von Raimundsreut zum Blauen Reiter

Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich die Hinterglasmalerei im Bayerischen und Böhmischen Wald zu einem bedeutenden Kunsthandwerk. Besonders Raimundsreut nahe Freyung wurde zu einem Zentrum. Das Dorf entstand als Glasmachersiedlung in der Nähe der Glashütte Schönbrunn. Die Wallfahrt nach Kreuzberg lieferte Motive und Abnehmer, Händler trugen die Bilder weit über die Region hinaus. Um 1830 fertigten allein fünf Raimundsreuter Malerfamilien jährlich zwischen 30.000 und 40.000 Hinterglasbilder.

Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten Gabriele Münter und Wassily Kandinsky diese Bildtradition für sich. Die Künstler des Umfelds des Blauen Reiters faszinierte die schlichte, unmittelbare Ausdruckskraft der Hinterglasmalerei – auf der Suche nach den Ursprüngen und Grundlagen einer neuen Malerei.

Kreuzberg

Die Geschichte der Hinterglasmalerei führt auch nach Kreuzberg. Der Freyunger Ortsteil liegt auf einem markanten Bergkegel, überragt von der Wallfahrtskirche St. Anna mit ihrem schlanken Turm. Hier beginnt der Kreuzberger Kapellenweg mit weiten Blicken, bei gutem Wetter bis zu den Alpen. Ganz so weit können wir an diesem Novembertag allerdings nicht sehen.

Bis zur Wende zum 17. Jahrhundert entwickelte sich Kreuzberg zu einem der wichtigsten Wallfahrtsorte des Passauer Hochstifts. In seiner Blütezeit sollen jährlich bis zu 60.000 Pilger aus Bayern, Böhmen und Österreich gekommen sein – angezogen vom Gnadenbild der Heiligen Anna Selbdritt.

Die erste sichere urkundliche Nachricht über die Wallfahrt stammt aus dem Jahr 1429. Der Chor der Kirche entstand im späten 15. Jahrhundert, das Langhaus im frühen 17. Jahrhundert. Die Wallfahrt prägte auch das Kunsthandwerk der Umgebung. So entstand eine enge Verbindung zwischen Glasproduktion, Hinterglasmalerei und Volksfrömmigkeit.

Emerenz Meier

Eine der faszinierendsten Figuren Ostbayerns ist Emerenz Meier. Sie wurde 1874 in Schiefweg geboren, nur wenige Kilometer von Freyung entfernt. Ihr Geburtshaus ist heute ein Erinnerungsort für die Schriftstellerin, die als Tochter eines Land- und Gastwirts aufwuchs.

Bereits 1893 erschien ihre erste Erzählung „Der Juhschroa“ in der Passauer „Donau-Zeitung“. 1896 veröffentlichte sie ihr Buch „Aus dem bayrischen Wald“. Ihre Texte erzählen von Armut, sozialen Spannungen, harter Arbeit und den engen Lebensbedingungen der bäuerlichen Gesellschaft. Das Dorf erscheint bei ihr keineswegs als idyllische Gegenwelt zur Moderne, sondern als Ort voller Konflikte.

Ihre literarischen Ambitionen führten Meier nach Passau und München. Sie versuchte sich als Wirtin und träumte von einer Künstlerkneipe, doch das Vorhaben scheiterte. 1906 wanderte sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach Chicago aus, wo sie 1928 starb.

Das Emerenz-Meier-Haus in Schiefweg beherbergt das sehenswerte Museum „Born in Schiefweg“, das auch die Auswanderungsgeschichte des Bayerischen und Böhmischen Waldes dokumentiert. Meiers Leben erzählt von Bildungshunger, weiblicher Selbstbestimmung, sozialer Ungleichheit und dem schwierigen Verhältnis zur eigenen Herkunft. Was ist Heimat? Herkunft und Erinnerung, aber auch Begrenzung. „Radikal gesinnt war ich von Haus aus, wie du weißt, und je mehr Einblick man gewinnt in das Weltgetriebe, desto radikaler wird man“, schrieb sie 1923 an den Schriftsteller Hans Carossa, der ihr Werk bewunderte.

Unterwegs in der Stadt

Zurück ins Herz von Freyung: Am Stadtplatz steht die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, ein markantes Beispiel neugotischer Sakralarchitektur. Ihr Vorgängerbau fiel dem großen Stadtbrand zum Opfer. Die heutige Kirche wurde 1877 eingeweiht. Flügelaltar, Schnitzfiguren und Glasfenster bilden ein geschlossenes Ensemble des Historismus.

Ein Spaziergang über den Stadtplatz führt vorbei an historischen Bürgerhäusern und dem Veicht-Haus. Sehenswert ist auch das denkmalgeschützte Wiesbauer-Haus. Das Europahaus Freyung mit seiner Galerie im ehemaligen Ortingerhaus wurde nach umfassender Sanierung 2017 neu eröffnet. Heute finden hier Ausstellungen zu Kunst, Kultur und Geschichte statt.

Die Buchberger Leite und der Geyersberg

Die Buchberger Leite, eine eindrucksvolle Wildbachklamm zwischen Freyung und Ringelai, gehört zu den schönsten Naturerlebnissen Bayerns. Sie trägt das Gütesiegel „Bayerns schönste Geotope“ und ist als Nationales Geotop ausgezeichnet.

Hier vereinigen sich Reschbach und Saußbach zur Wolfsteiner Ohe. Wir wandern tiefer hinein in eine Welt aus Wasser, Gestein, Moos und Bäumen. Das Wasser hat sich tief ins Gestein eingegraben. Felsen, steile Hänge und das Rauschen des Baches schaffen eine Landschaft von archaischer Schönheit. Ein Wegenetz führt bis nach Ringelai, wo mehrere Gasthöfe zur Einkehr einladen. Auch von hier lässt sich die Wildbachklamm erkunden.

Bei frostigem Wetter geht es hinauf auf den Geyersberg auf etwa 800 Meter Höhe. Im Zuge der Bayerischen Landesgartenschau 2023 entstand hier ein Höhenpark mit Wegen, Wiesen und Aussichtspunkten. Besonders bemerkenswert ist der futuristische Aussichtsturm, der uns weitere 31 Meter in die Höhe bringt. Der 360-Grad-Blick auf Bayerischen Wald, Böhmerwald und Alpenkette ist faszinierend. Auf dem Gelände gibt es zudem einen ganzjährig nutzbaren Wohnmobilstellplatz und die Weinfurtner Bergglashütte.

Freyung und die Musik

Die Bayerische Landesausstellung „Musik in Bayern“ ist gerade zu Ende gegangen. Doch die vielen Konzerte und Erlebnisse hallen noch nach, erzählt uns Christian Kilger, Leiter der Tourismusbehörde. Die Ausstellung machte Freyung 2026 zu einem überregional wahrgenommenen Kulturstandort. Im „TonYversum“ wurde die Musikgeschichte Bayerns erzählt: vom mittelalterlichen Choral über höfische Musik und Volksmusik bis zu Rock, Pop und elektronischen Klängen.

Nach dem Ende der Landesausstellung soll das „TonYversum“ im Frühsommer 2027 als dauerhafte interaktive Erlebniswelt für Schall, Klang, Musik und Hören wiedereröffnet werden. Dann geht es nicht nur ums Zuhören, sondern auch ums Ausprobieren und Entdecken: Wie entstehen Töne? Wie funktioniert unser Gehör? Wir sind gespannt auf das neue „TonYversum“ in der Schulgasse, das im Pröbstlhaus entsteht.

Mit der Volksmusikakademie im historischen Langstadl neben der Brauerei Lang-Bräu besitzt Freyung bereits einen eindrucksvollen Ort für die Volksmusik. Hier proben Instrumental-, Gesangs- und Tanzgruppen, Chöre und Orchester. Auf rund 7.000 Quadratmetern stehen klangoptimierte Proberäume und zwei große Probensäle zur Verfügung. Ein vielfältiges Seminarprogramm macht Freyung auch für Schulklassen zu einem Ort der Musik.

Und auch im alten Kino heißt es regelmäßig „Bühne frei“: Die Freybühne bietet rund 110 Sitzplätze und ein Programm aus Pop, Folk, Rock, Blues und Kabarett.

Kulinarisches und Wellness

Bei all den kulturellen und landschaftlichen Attraktionen darf natürlich auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen. Mit dem Bräustüberl, der Tafernwirtschaft Danibauer und dem Landhotel Gasthof Brodinger empfehlen wir drei Gasthöfe mit regionaler Küche. Das Landgasthaus Schuster wird sogar vom Michelin empfohlen. Die gemütliche „Perle Tirols“ verwöhnt mit österreichischen Spezialitäten, das Restaurant „Zum Goldenen Steig“ mit italienischer Küche. Urig ist auch das Café und Brotzeitstüberl Michal im Ortsteil Falkenbach.

Direkt neben dem Naturbad lädt die Saunaoase Sofy zum Entspannen ein. Auf rund 700 Quadratmetern erwartet die Gäste ein umfangreiches Saunaangebot. Besonders schön ist der Blick auf das Naturbad, Schloss Wolfstein und die Stadtpfarrkirche.

Nationalpark Bayerischer Wald und Freilichtmuseum Finsterau

Nur wenige Kilometer von Freyung beginnt der Nationalpark Bayerischer Wald, 1970 als erster Nationalpark Deutschlands gegründet. Zusammen mit dem benachbarten Nationalpark Sumava bildet er heute die größte zusammenhängende Waldschutzfläche Mitteleuropas. Nicht weit entfernt liegen die großen Gipfel des Bayerischen Waldes: Rachel, Lusen und Großer Falkenstein. Sehenswert ist auch der 1.300 Meter lange Baumwipfelpfad in Neuschönau mit seinem 44 Meter hohen Aussichtsturm in Eiform, der 2009 nach Plänen des Architekten Josef Stöger errichtet wurde.

Ganz nah liegt außerdem das Freilichtmuseum Finsterau an der tschechischen Grenze. Historische Bauernhäuser und Höfe vermitteln ein lebendiges Bild der alten Kulturlandschaft und des bäuerlichen Lebens im Bayerischen Wald. Von besonderer Qualität sind die Sonderausstellungen. Aktuell zeigt das Museum „Jetzt geht’s dahi – Sterben, Tod und Trauer. In Niederbayern und anderswo“ (bis 4. April). Zu sehen sind Sterbekreuze, Särge, Grabschmuck und Sterbebilder ebenso wie zeitgenössische Kunstwerke und Klanginstallationen.

„ArchitekTour grenzenlos“

Die Nähe zu Tschechien macht die Gegend besonders reizvoll. Mit der „ArchitekTour grenzenlos“ entstand ein neuer Wander- und Radweg zwischen Freyung und der tschechischen Partnerstadt Vimperk. Die rund 57 Kilometer lange Strecke führt durch das bayerisch-böhmische Waldgebirge bis in die südböhmische Stadt Winterberg. Das grenzübergreifende Miteinander gewinnt an Bedeutung – und die Geschichte dieser besonderen Grenzlandschaft wird weitergeschrieben.

Marc Peschke

Informationen

Bitte beachten Sie die saisonalen Öffnungszeiten der Museen und Kulturorte.

www.freyung.de

www.jagd-land-fluss.de

www.born-in-schiefweg.de

www.tonyversum.de

www.volksmusikakademie.de

www.freybuehne.de

www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de

www.baumwipfelpfad.bayern

www.freilichtmuseum.de

Literatur

Der Verlag Friedrich Pustet hat die Biografie „Emerenz Meier – Sanfte Rebellin zwischen Bayerwald und Chicago“ von Hans Göttler in der Reihe „Kleine bayerische Biografien“ veröffentlicht.

Als Reiseführer empfehlen wir den nur noch antiquarisch erhältlichen Kunstreiseführer „Ostbayern“ von Paul Otto Schulz sowie das ebenfalls bei Dumont erschienene Reise-Taschenbuch.