Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Harfe“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein toter Musiker mit komplizierten Beziehungen und einer nicht so reinen Weste. Ein neuer Mordfall auf der Nordseeinsel Juist, der niemanden kaltlässt.

Die Kommissare Antje Fedder und Roland Witte stehen vor einem komplexen Fall, der tief in die Abgründe menschlicher Beziehungen führt. Was zunächst wie ein Streit unter Musikern wirkt, entpuppt sich bald als undurchsichtiges Geflecht aus Eifersucht, Drogen und alten Rechnungen.

Klappentext:

»Antje, da liegt ein gefesselter Toter bei der Windharfe!«

Bei dem Mordopfer, das an dem bekannten Wahrzeichen der Insel Juist zurückgelassen wurde, handelt es sich um den Musiker Lennart Lehmann. Bereits am Tag zuvor war er bei einem Strandkonzert überraschend nicht aufgetaucht. Die Kommissare Antje Fedder und Roland Witte nehmen zunächst die übrigen Musiker in den Fokus, denn diese hatten ihren Kollegen nicht als vermisst gemeldet. Wussten sie bereits, dass er tot war? Schnell wird deutlich, dass es an Spannungen unter ihnen nicht fehlt: Neid, Eifersucht und enttäuschte Liebe sind starke Motive für einen Mord. Zudem war Lennart in dunkle Machenschaften verwickelt und wurde nicht umsonst von Insidern »Pillenpapst« genannt. Als dann auch noch seine Stiefmutter auf dem Töwerland auftaucht und ihren Ex-Freund des Mordes beschuldigt, nimmt der Fall eine neue Wendung. Denn der Mann befindet sich tatsächlich auf der Insel …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Juister Harfe“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DJVXBPPR sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1075333411.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Zur Reihe „Witte und Fedder ermitteln“:

Die Kommissarin Antje Fedder ist ein waschechtes Juister Inselkind. Sie kennt ihr Heimat-Eiland wie ihre Westentasche. Als zurückhaltende Norddeutsche hat sie anfangs so ihre Probleme mit der charmanten und unbeschwerten Art ihres zugezogenen Kollegen Roland Witte. Doch Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, und die beiden Polizisten lösen auf der kleinen Insel auch die kniffligsten Krimirätsel. Auch Antjes Vater Tjark Fedder steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite, denn der Gastwirt schnappt viele Informationen auf. Nur die übereifrige Bürgermeisterin Silke Meester erschwert den Ermittlern oft die Arbeit.

