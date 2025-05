Liebe ist groß – das neue Liebeslied von Ulli Schwinge

Ein Lied aus seinem kommenden Album

Sie sind unbeschreiblich, die Gefühle der Liebe. Unvergessen bleibt sie, die erste Liebe, die Zweite,

ja auch die Dritte usw., denn die Liebe ist unendlich. Wann beginnt sie, die Liebe? Vielleicht schon bevor wir es wahrnehmen? Die Liebe ist der größte Optimist, denn sie ist das, was uns verbindet und uns ein Leben lang begleiten wird, selbst dann, wenn wir nicht mehr sind. Genau über diese Thematik hat Ulli Schwinge mit seinem Texter Rainer Thielmann beim Gläschen Wein philosophiert und das Ergebnis ist…

„Liebe ist groß“!

Musikalisch ist Ulli Schwinge beim Thema Liebe voll auf Sommer programmiert…

Leicht, musisch, beschwingt, ein Gefühl voller Leichtigkeit und … LIEBE!

Ein softweicher Merengue Rhythmus gepaart mit einem gefühlvollen Bandoneon-Spiel zeichnet das bewusst durchsichtige Arrangement aus, dass das Produzententeam Robert Meister & Jürgen Kerber zur Ulli Schwinge Komposition „Liebe ist groß“ kreiert haben.

Wie wär’s also mit einem romantischen Sommerabend und der gegenseitigen Liebeserklärung:

„Liebe ist groß“

Für Ulli Schwinge ist „Liebe ist groß“ ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zu seinem geplanten Liebeslieder-Album, aus dem er uns schon einige seiner Liebes-Perlen präsentiert hat mit „Kreide“, „Der Liebe gefolgt“, zuletzt mit dem Hochzeitssong „Versprich mir den Tanz“ und jetzt mit seinem neuesten Werk „Liebe ist groß“ …!!!

Ulli Schwinge – Liebe ist groß

ISRC: DE-F28-25-403-01

Länge : 3:11 Minuten

EAN 14403 / 4 260175 144039

Music by Ulli Schwinge

Lyrics by Rainer Thielmann

Publishing by JAY KAY Music

Keyboards by Robin Masters

Guitars and Piano by Chris Odien

Drums and Percussion by Bob Wundermann

Recording, mixing and mastering

by Robert Meister & dee jay RUFUS

Studio work in the TonArt Studio Bremen

Produced by Robert Meister & Jürgen Kerber

Cover photo front Take Production©-by adobe stock

Cover photo inside by nadezhda1906©-by adobe stock

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2025 XENIA Records Best. Nr.: 14-403

