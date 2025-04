Ich will, Ich kann, Ich werde – Nicole Conring Veröffentlicht ihr Debütalbum der Herzen

Musikalische Vielfalt auf einer CD

Ein Traum wird wahr: Mit ihrem Debütalbum erfüllt sich die Schlagersängerin Nicole Conring aus Bad Homburg einen Herzenswunsch, der sie seit Kindheitstagen begleitet. Nach erfolgreichen Single-Veröffentlichungen wie „König der Nacht“, „Ich bin heut Nacht allein“ und „Mit den Waffen einer Frau“ präsentiert sie nun ihr erstes vollständiges Album – voller Gefühl, Persönlichkeit und musikalischer Vielfalt.

Veröffentlicht wird das Album über ihr eigenes, neu gegründetes Label – ein mutiger Schritt, der Nicole die volle kreative Freiheit ermöglicht. Gemeinsam mit den erfahrenen Produzenten Jascha Welzel, Uwe Altenried und Toni Hauschild entstanden Songs, die tief in ihre private Welt eintauchen und authentische Einblicke in ihre Gefühlswelt geben.

Ein besonderer Teil des Albums ist die enge Zusammenarbeit mit Andreas Schulze, der nicht nur als Texter an Nicoles Seite steht, sondern mit ihr gemeinsam Songs schreibt, die direkt aus dem Leben gegriffen sind. Weitere Lieder stammen aus der Feder von Matthias Teriet und erweitern das Spektrum des Albums um neue Facetten.

Das Ergebnis ist ein Werk, das mit einer bunten Mischung aus gefühlvollen Balladen, tanzbaren Beats und ehrlichen Geschichten überzeugt – Schlager für Herz und Seele, in dem sich jeder wiederfinden kann.

Nicole Conring steht für modernen Schlager mit Charakter – und dieses Album ist der erste große Schritt auf ihrem ganz persönlichen musikalischen Weg.

Label und Labelcode: Nicole Conring, LC: 102526

VÖ-Datum: 2. Mai 2025

Quelle: Büro Nicole Conring

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.