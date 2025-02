Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Dreescher Mord“ von Hans-Rainer Riekers im Klarant Verlag

Ein angeblicher Wolfsangriff, ein erschossener Jäger, gestohlene Waffen und nächtliche Schüsse! Ein skurriler Fall für die Kommissare Stefan Gote und Stine Lessing aus Aurich.

In seinem elften Ostfrieslandkrimi gibt der Autor Hans-Rainer Riekers viele Rätsel auf. Wer tötete den ehemaligen Dorfschullehrer und passionierten Jäger Hinnerk Weerts mit seiner eigenen Waffe? Und was haben die nächtlichen Schüsse rund um den Dreescher Forst zu bedeuten? Bereitet der Täter einen weiteren Mord vor? Die beiden Sonderermittler und ihr Team ermitteln auf Hochtouren!

Zum Inhalt von „Dreescher Mord“:

»Erschieße ihn Hinnerk, wenn er dir über den Weg läuft!“ Die Stimmung im >Arler Dorfkrug< ist aufgeladen. Mitten in Ostfriesland, am Rande des Dreescher Forsts, einem kleinen Waldstück zwischen Arle und dem Deich der Nordsee, soll sich ein Wolf herumtreiben. Hinnerk Weerts, ehemaliger Dorfschullehrer und passionierter Jäger, muss die Gemüter beruhigen. »Wenn es ihn tatsächlich gibt, werde ich ihn vertreiben, aber bestimmt nicht töten!« Mit diesen Worten macht er sich am Abend auf den Weg - und wird am nächsten Tag mit grässlichen Verletzungen neben seinem Hochsitz tot aufgefunden! Staatsanwältin Theda Siefken, erschüttert über den Tod ihres Jagdkameraden, läuft zur Höchstform auf. Ihre besten Ermittler, Stefan Grote und Stine Lessing von der Kripo Aurich, sollen den Fall übernehmen. Schon verbreiten Medien die Meldung, eine blutrünstige Bestie habe den alten Mann getötet. Es zeigt sich aber schnell, dass Weerts keineswegs einem Wolf zum Opfer fiel. Wer sollte dem angeblich so beliebten Schulmeister nach dem Leben getrachtet haben? Ein Motiv ist nicht zu entdecken, doch dann fallen in den Wiesen rund um Arle Schüsse und es gibt eine weitere Leiche ...

Serienbeschreibung: Ein Fall für Grote und Lessing

Der erfahrene Hauptkommissar Stefan Grote weiß zuerst nicht so recht, was er von der hübschen Kriminalanwärterin Stine Lessing halten soll: zu zierlich, zu modisch für den Polizeidienst. Doch schon bald merkt Grote, dass seine junge Kollegin hochintelligent ist, die beiden wachsen zu einem echten Team zusammen. Allerdings hat Stine eine Schwäche, die sie bislang geschickt verbergen konnte: In bestimmten Grenzsituationen, unter hohem Druck und bei Gefahr, wird sie von ihrer Angst eingeschnürt und ist zu keiner rationalen Handlung mehr fähig.

Nach ihrem ersten gemeinsamen schicksalhaften Mordfall auf der Nordseeinsel Juist werden Grote und Lessing als Sonderermittler nach Aurich versetzt. In ganz Ostfriesland gehen sie nun dem Verbrechen auf die Spur.

Nach den Ostfrieslandkrimis „Dünenhausmord“ (ISBN 9783965862425), „Emsdeichmord“ (ISBN 9783965863101), „Springfluttod“ (ISBN 9783965863798), „Leybuchtmord“ (ISBN 9783965864429), „Sandbankmord“ (ISBN 9783965865402), „Totenhausmord“ (ISBN 9783965866171), „Johannismord“ (ISBN 9783965867291), „Memmert Mord“ (ISBN 9783965867987), „Baljenmord“ (ISBN 9783965869158) und „Gewittermord“ (ISBN 9783689750411) ist nun „Dreescher Mord“ (ISBN 9783689751845) erschienen und als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Dreescher Mord“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 14,00 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DXGH4XG7 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074440109.

Der Autor:

Hans-Rainer Riekers schreibt Ostfrieslandkrimis, die vor allem eines sind: authentisch, denn als pensionierter Polizeibeamter kennt er die Details einer Ermittlung ganz genau. Der in Bremen geborene Autor liebt seine Heimat Norddeutschland, und besonders der raue Charme der Ostfriesischen Inseln hat es ihm angetan. Die einzigartigen maritimen Stimmungen, die den Freizeitskipper an der Nordsee und in den malerischen Orten Ostfrieslands befallen, gibt er in seinen Büchern an die Leser weiter, die so unmittelbar auf den Spuren der Handlung wandern können!

