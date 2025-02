Hörbuchsprecher werden mit Herz und Verstand: Warum wahre Profis das Buch lieben – und nicht nur den Profit

Der Hörbuchsprecher Titan von Christian Gera steht für den authentischen, transparenten und fairen Selbstlernkurs in der Hörbuchbranche. Statt überteuerter Coachings setzt er auf eine starke Community

Die Hörbuchbranche wächst rasant, doch nicht alle Anbieter teilen die gleiche Leidenschaft für Bücher und ihre Autoren. Während einige den schnellen Profit in den Vordergrund stellen, gibt es auch diejenigen, die den Wert eines Buches wirklich verstehen – weil sie selbst Autoren sind und die harte Arbeit hinter jeder einzelnen Zeile kennen. Christian Gera, seit 20 Jahren in der Buch- und Hörbuchbranche tätig, setzt genau hier an: „Der beste Hörbuchsprecher ist nicht der, der sich selbst in den Mittelpunkt stellt – sondern der, der die Geschichte eines Autors mit Respekt und Hingabe zum Leben erweckt.“

Echte Erfahrung statt Marketingversprechen

Christian Gera ist kein Quereinsteiger, der die Branche erst für sich entdeckt hat – er lebt sie seit zwei Jahrzehnten. Von 2005 bis 2007 absolvierte er seine Ausbildung zum Fachbuchhändler in der renommierten Heinrich Heine Buchhandlung, bevor er an zwei Universitäten sein Diplom im Bereich Buchwesen und Marketing erfolgreich abschloss. Zudem ist er siebenfacher Autor und kennt das Handwerk des Schreibens ebenso gut wie das des Sprechens.

Auch als Hörbuchsprecher hat er sich über viele Jahre etabliert – mit 120 professionell eingesprochenen Hörbüchern, die bewusst nicht über Audible veröffentlicht wurden, sondern über alternative, kreative Vertriebswege ihren Weg zu den Hörern gefunden haben. Diese Entscheidung zeigt seinen unabhängigen Ansatz und seinen Fokus auf Qualität statt Massenproduktion.

Seine organisch gewachsene Community auf Skool.com/hoerbuchsprecher-werden/about ist ein einzigartiger Raum für Anfänger und Profis, die sich ehrlich und transparent über das Sprechen, das Verlagswesen und die Herausforderungen des Marktes austauschen. Und sich dabei ehrlich einander helfen. Anstatt überteuerte Kurse oder fragwürdige Beratungsgespräche anzubieten, setzt Gera auf echte Hilfe für angehende Sprecherinnen und Sprecher im Form von Lernvideos – praxisnah, fair und ohne aggressive Verkaufsstrategien.

Das Hörbuch als Kunst – und nicht als Geschäftsmodell

„Ein Autor schreibt Monate oder sogar Jahre an einem Buch. Dieses Kunstwerk verdient Respekt – nicht schnelle Durchläufe auf Royalty-Share-Basis, bei denen Sprecher oft für nichts arbeiten.“ So beschreibt Gera einen der größten Unterschiede zwischen seiner Philosophie und den Methoden fragwürdiger Anbieter. Während einige versuchen, über ein Massenmodell möglichst viele Sprecher durch überteuerte Coaching-Programme von 3.000 bis 6.000 Euro zu schleusen, setzt er auf Qualität und eine fundierte, erschwingliche Bildung.

Genau aus diesem Grund bietet er mit „Hörbuchsprechertitan“ den wohl preiswertesten, aber dennoch hochwertigen Onlinekurs der Branche an. Statt tausende Euro für ein automatisiertes Coaching auszugeben, erhalten Interessierte hier praxisnahe Inhalte zu fairen Konditionen – für nur eine Tasse Kaffee pro Tag – und vor allem ohne Druck oder aggressive Verkaufsmaschen.

? Mehr zu „Hörbuchsprechertitan“: www.freizeitcafe.info

Ehrlichkeit siegt: Das Fachbuch für echte Profis

Zusätzlich zur Ausbildung hat Christian Gera das wohl ehrlichste und fundierteste Fachbuch für angehende Hörbuchsprecher verfasst. Es ist eine unverzichtbare Ressource für alle, die sich seriös in der Branche etablieren möchten – ohne dabei auf überteuerte Coachings oder leere Versprechen hereinzufallen. Ein viel gelesener und mehrfacher No1 Bestseller auf Amazon und im Buchhandel.

? Das Fachbuch „Hörbuchsprecher werden – besiege den Hörbuchsprecher Titan“ gibt es hier: Amazon-Link

Fließender Übergang von Sprache zu Musik – ein einzigartiges Projekt für 2025

Die wahre Kunst des Sprechens ist nicht nur auf Hörbücher beschränkt – sie erstreckt sich auch in die Welt des Gesangs und der Rapkunst. Um die Liebe zur Hörbuchbranche auf eine völlig neue, kreative Weise zu zelebrieren, wird Christian Gera im März 2025 einen eigenen Song zum Thema Hörbuchsprechen veröffentlichen.

Gesungen von einer talentierten amerikanischen Sängerin und gemastert von renommierten Produzenten, die bereits mit Deutschlands bekanntesten Rappern zusammengearbeitet haben, schlägt Gera eine künstlerische Brücke zwischen gesprochenem Wort, Musik und Literatur. Damit zeigt er einmal mehr seine Kreativität, seine Begeisterung für Worte und seine Innovationskraft.

Fazit: Qualität über Quantität – und wahre Leidenschaft für Bücher

Die Hörbuchbranche braucht keine künstlich aufgebauschten Heilsversprechen. Sie braucht Menschen, die echte Leidenschaft für das gesprochene Wort mitbringen – und die wissen, dass Qualität nicht mit dem Preis eines Coachings, sondern mit Erfahrung und Hingabe zusammenhängt.

Auch auf seinem Kanal Hörbuchsprecher werden gibt Christian Gera jeden Tag unterhaltsames und wissenswertes zur Hörbuchsprecher Welt zum Besten.

Christian Gera setzt mit seiner authentischen helfenden Community, seinem fairen Onlinekurs und seinem Fachbuch ein Zeichen gegen die überteuerten Angebote mit fragwürdigen Methoden in der Branche ein. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit sich überdies lieber für die wahre Kunst der Bücher und für das wunderschöne Gefühl des Vorlesens und die Magie dahinter einzusetzen.

Mit seinem innovativen Musikprojekt erweitert er nun diesen Horizont und bringt die Schönheit der gesprochenen Sprache auch in die Musikwelt ein. Seine Fans und Mitstreiter sehen dem gespannt entgegen. Auf dem Bildungssektor im Kampf gegen die eigenen Titanen der Hörbuchsprecher Kunst ist genau das ein großer Gewinn für das gesproche und gefühlte, gar fast schon geflügelte Wort.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hörbuchsprecher Titan

Herr Christian Gera

Weifeldweg 16

44795 Bochum

Deutschland

fon ..: 02346230386

web ..: https://www.freizeitcafe.info

email : christian@freizeitcafe.info

Mit 20 Jahren Praxiserfahrung und als Experte auf dem Buch-sowie Hörbuchsprecher- Markt liefert Christian Gera nicht nur DAS Fachbuch der Branche namens Hörbuchsprecher Titan, sondern auch einen gleichnamigen Onlinekurs zum Selbstlernen sowie DEN Blog für Hörbuchsprecher und Hörbuchsprecherinnen. Er selbst ist gelernter Buchhändler, erfolgreicher Schriftsteller und viel gebuchter Hörbuchsprecher. Zudem kann man in seine kostenlose Hörbuchsprecher Community, die 1ste in Deutschland, reinschnuppern. Wen das Thema Hörbuch Vorleser werden interessiert man nachhaltig mit der Stimme Geld verdienen will, ist man hier genau richtig. Christian Gera hilft Dir beim Hörbuchsprecher werden bwz. Hörbuchsprecherin zu werden.

Pressekontakt:

Hörbuchsprecher Titan

Herr Christian Gera

Weifeldweg 16

44795 Bochum

fon ..: 02346230386

email : christian@freizeitcafe.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.