Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Borkumer Gauner“ von Dörte Jensen im Klarant Verlag

Spannung auf Borkum! Bewusstlos im Watt, ein tödlicher Verdacht und ein Zahnarzt als Feindbild. Auf Borkum kippt die Stimmung, als aus einer Affäre ein Mord wird.

Anna wird nach einer Wattwanderung bewusstlos gefunden und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Geliebten. Die Insel glaubt ihr, der Zahnarzt wird ausgegrenzt und wenig später tot aufgefunden. Doch bei den Ermittlungen zeigen sich Risse in Annas Geschichte. Alte Todesfälle, viel Geld und eine Wahrheit, die niemand hören will.

Klappentext:

Treiben etwa Gauner auf Borkum ihr Unwesen? Bei einer Wattführung finden Urlauber die Physiotherapeutin Anna bewusstlos im Schlick. Kaum erholt, behauptet sie, ihr verheirateter Geliebter Enno habe sie betäubt und im Watt zurückgelassen, weil sie von ihm schwanger war. Enno, ein angesehener Zahnarzt, streitet alles ab. Aussage steht gegen Aussage. Die Stimmung auf Borkum kippt und die Insulaner wenden sich gegen den Zahnarzt – der wenig später tot aufgefunden wird. War das Motiv Angst, Rache oder Wut? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Inselkommissare Ragnar

Hansen und Jan Jepsen auf dunkle Geheimnisse in Annas Vergangenheit, die ein neues Licht auf den Fall werfen. Sie ist bereits mehrfach verwitwet und ihre Ehemänner starben auf mysteriöse Weise. Hat Anna sich dadurch ein Vermögen ergaunert und will ihre Machenschaften auf der Insel fortsetzen?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Borkumer Gauner“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GHZMQ3JR sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078008368.

Die Autorin:

Dörte Jensen ist an der Küste aufgewachsen und liebt die unendliche Weite Ostfrieslands. Der raue Charme der Landschaft, die Sprache und die direkte Art der Norddeutschen haben es ihr angetan. Viele ihrer Ideen kommen der Autorin durch die Begegnungen mit den Menschen an der Küste. In ihrem Haus hinterm Deich findet Dörte Jensen die Ruhe und Inspiration, um ihre spannenden Romane und Krimis entstehen zu lassen. Mit ihren Ostfrieslandkrimis möchte die Schriftstellerin ihre Leser mitreißen und zugleich immer auch einladen zu einem literarischen Besuch Ostfrieslands und der ostfriesischen Inseln.

Zur Reihe „Borkumer Polizei ermittel!“:

Rau wie die Nordsee, eigenwillig wie der Wind – der erfahrene Kommissar Ragnar Hansen passt einfach auf die Insel Borkum, wo er alles und jeden kennt. Vor allem muss für den passionierten Zigarrenraucher nicht alles immer streng nach Vorschrift gehen.

Sein junger, pflichtbewusster Kollege Jan Jepsen hingegen träumt insgeheim von der Großstadt und vom BKA. Die Stelle bei den »Schandarms«, wie man in Ostfriesland Polizisten nennt, sieht der Polizeiobermeister anfangs nur als Zwischenstation. Doch wenn man die Insel erstmal lieben lernt …

Ungefragte Unterstützung erhalten Hansen & Jepsen von der Borkumer Buchhändlerin Heike Gessner. Die Frau mit der geheimnisvollen Vergangenheit schreibt neben ihrem Job Krimis und orientiert sich dabei zum Leidwesen der Ermittler gerne an wirklichen Fällen auf der Insel. Allerdings geht sie den Borkumer Polizisten bei der Mörderjagd nicht nur mit ihrer Neugier auf die Nerven, sondern hat oft auch den entscheidenden Tipp parat …

