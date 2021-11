Soulimages-Fotografien sprechen alle Sinne an

Nahaufnahmen von Pflanzen, Wasser sowie Gesteinsformationen und anderen Naturstrukturen stehen im Mittelpunkt der Arbeit von Katja Liedle. Die Fotografin will mit ihren Bildern einen besonderen Blick auf die versteckten Schönheiten der Natur, ihre Farben und Formen geben. Die Fotos werten als Einzelbilder aber auch als Serien private und gewerbliche Räume auf. Es gibt sie in verschiedenen hochwertigen Ausführungen wie z.B.als Fotoabzug auf Künstlerpapier, auf Leinwand im Keilrahmen oder kaschiert auf Alu-Dibond und hinter Acrylglas. Kleinere Formate eignen sich gut als Weihnachtsgeschenk für Freunde besonderer Makrofotografien.

Die ästhetischen Naturmotive schaffen eine angenehme Atmosphäre und erlauben kleine Momente des Atemholens. Damit docken sie an das Biophilic Design an, das als innovatives Konzept Naturformen und -strukturen in die Gestaltung von Innenräumen integriert und damit deren wissenschaftlich erwiesene positive Auswirkung auf die Arbeits- und Lebensumgebungen nutzt.

Neben Nahaufnahmen bietet das Portfolio abstrakte Fotografien, die z.B. durch bewusste Bewegungsunschärfe gängige ästhetische Muster verlassen und ein ganz persönliches Erlebnis von Schönheit eröffnen. Die Betrachter treten in einen stillen Dialog mit den Bildern, die Gefühle und Fantasie ansprechen. Thema sind die Kräfte der Natur und natürliche Prozesse wie Wachstum, Gesteinsentstehung, Erosion, Ebbe und Flut.

Bewusst komponierte Bildserien bilden einen weiteren Schwerpunkt innerhalb des Angebots, jeweils 2 -3 ähnliche Bilder sind hier zusammengestellt und ergeben einen Gesamteindruck abseits üblicher Sehgewohnheiten.

Besonders gut eignen sich die Fotos und Fotoserien neben dem privaten Wohnumfeld (je nach Motiv z.B. als Blickfang im Wohnzimmer oder als Ruhepol im Schlafzimmer) unter anderem für die Bereiche Wellness, Gesundheitswesen und Meditation. Anwendungsvorschläge auf der Website ermöglichen es, sich die Raumwirkung konkret vorzustellen.

Seit über 25 Jahren hat sich Katja Liedle der künstlerischen Naturfotografie verschrieben. Ihre ausdrucksstarken, ästhetischen Bilder hängen sowohl in Privatwohnungen als auch in gewerblichen Räumen. Über die Jahre entstanden auch vielfältige Projekte, die die Fotografien zu anderen Künsten in Bezug setzen, wie das Projekt ELEMENTE mit Klavierimprovisationen zu Fotografien der 4 Elemente oder ein Projekt mit Tanzimprovisationen zu ausgewählten Motiven. Dabei geht es häufig um die Rückbesinnung auf die Kräfte der Natur und die positive Wirkung, die sie auf unsere Psyche haben können.

