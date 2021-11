Nikolaus Fendt liefert mit „Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg“ den dritten Teil seiner informativen Reihe rund um die Region um den Hettenbach.

Wie auch in den ersten zwei Bänden der Reihe, wird in Band 3 ausgehend von der Naturgeschichte des Hettenbach seine Stellung als Grenze zwischen der freien Reichsstadt Augsburg und den benachbarten Herrschaften sowie seine Bedeutung bei der Eingliederung von Ostschwaben und Augsburg ins Königreich Bayern beschrieben. Mit Korrektion der Wertach um 1850 wurden die Wertachniederungen kultivierbar und es entstanden ganze Stadtteile. Um 1870 wurde die Wasserkraft des Hettenbach nutzbar gemacht und die Streitigkeiten der Wassernutzer, sowohl des Hettenbach, als mit diesem um das Wertachwasser konkurrierendem Senkelbach werden auf Grundlage von Behördenakten beschrieben. Als Folge der Begradigung entstanden in der Wertach erhebliche Erosionsschäden. Der Autor beschreibt, was der Wertach in Hinblick auf Veränderung und Verschmutzung in den letzten 200 Jahren angetan wurde.

Im dritten Band der Reihe „Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg“ von Nikolaus Fendt geht es vor allem um die Wertach, ihrer Korrektion, den Wasserbauwerken, der Nutzbarmachung und Verteilung der Wertachniederung und der Wandel von der Viehweide zu Arbeiterwohnquartieren. Der Autor, geboren 1949 in Augsburg und aufgewachsen in der Hettenbachvorstadt, befindet sich seit 2014 im wohl verdienten Ruhestand und präsentiert mit seiner Reihe rund um den Hettbach ein historisch wertvolles Werk, das nicht nur Anwohner ansprechen wird.

„Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg – Band 3" von Nikolaus Fendt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19959-0 zu bestellen.



