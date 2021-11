Vancouver, B.C. (9. November 2021) – First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) (First Energy oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse aus Bohrloch LC21-14 auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in Quebec (Kanada) bekannt zu geben. Das Bohrloch durchteufte eine 4,5 Meter mächtige Zone mit 1,43 Prozent (%) Lithiumoxid (Li2O) in einer Bohrtiefe von 115,5 Metern (m). Das Bohrloch LC21-14 wurde am Standort mit den Koordinaten 287261.9E, 5367851.1N (NAD 1983 UTM Zone 18N) niedergebracht, hat ein Azimut von 218,55 Grad, einen Fallwinkel von -45,6 Grad und eine Bohrtiefe von insgesamt 234 Metern. Bei allen gemeldeten Abschnitten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten; sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgerechnet.

Wichtigste Ergebnisse (Einzelheiten siehe Tabelle 1)

– Innerhalb des mineralisierten Abschnitts lagen die durchschnittlichen Lithiumoxidwerte zwischen 0,26 % und 2,15 % Li2O, wobei auf 4,5 Metern in 115,5 Meter Tiefe ein durchschnittlicher Wert von 1,43 % Li2O ermittelt wurde.

– Die Lithiumwerte (Li) liegen zwischen 1.220 Teile pro Million (parts per million/ppm) und 10.000 ppm.

– Die Berylliumwerte (Be) liegen im Bereich von 67 bis 246 ppm, Cäsium (Cs) von 12,8 bis 53 ppm, Niobium (Nb) von 5,7 bis 128,9 ppm, Rubidium (Rb) von 46,8 bis 446 ppm und Tantal (Ta) von 12,6 bis 115 ppm.

– Der Lithiumpegmatitabschnitt wies geringere Eisenwerte (Fe) von 0,41 % bis 0,58 % auf.

– Es wurden auch die folgenden Lithiumpegmatitabschnitte mit geringeren Gehalten durchteuft:

§ 0,6 % Li2O auf 1 Meter in 107 m Bohrtiefe.

§ 0,54 % Li2O auf 1 Meter in 127,5 m Bohrtiefe.

Die Proben wurden unter Verwendung von Best Practices verpackt und markiert und an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster (Ontario) zur Probenvorbereitung und Analyse unter Verwendung von Laborcode Ultratrace 7 und Natriumperoxidfusion (Na2O2), wie nachstehend zusammengefasst, geliefert. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes ISO-zertifiziertes Labor.

Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über das Lithiumkonzessionsgebiet Augustus

Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in den Townships Landrienne und Lacorne in Quebec, Kanada. Das Konzessionsgebiet umfasst 271 Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 14.155 Hektar, die sich etwa 40 km nordwestlich der Stadt Val d’Or auf den Kartenblättern 32C/05 und 32D08 befinden. Die Claims des Konzessionsgebiets verteilen sich auf mehrere Claimblöcke, die 2021 von verschiedenen Verkäufern als Option erworben wurden. Das Unternehmen hat für das Konzessionsgebiet einen durchdachten Arbeitsplan erstellt, der Kernbohrungen, metallurgische Testarbeiten zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Ressourcenschätzungen umfasst. Das Unternehmen hat bis dato historische Bohrdaten aus 74 historischen Bohrlöchern mit einer Bohrlänge von insgesamt 12.123,14 m zusammengestellt, von denen 6.024 m während der 1950er Jahre auf dem Lithiumkonzessionsgebiet gebohrt wurden. Mehrere Bohrlochergebnisse zeigten Abschnitte mit mehr als 1 % Lithiumoxid an.

Über First Energy Metals Limited.

First Energy Metals ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Aufbau eines Mineralkonzessionsportfolios mit mehreren Rohstoffen gerichtet ist. Ziel des Unternehmens ist es, Mineralprospektionsgebiete in Nordamerika in den Technologie-, Edelmetall- und Basismetallsektoren zu identifizieren, zu erwerben und zu erkunden.

Die Strategie des Unternehmens sieht Folgendes vor:

– Erwerb und Ausbau von Projekten durch Prospektionen und Explorationen im Frühstadium;

– Suche nach Joint-Venture-Partnern für die Finanzierung der zukünftigen Exploration und Projektentwicklung

– Schaffung von Unternehmenswert durch Explorationserfolge.

First Energy wird sein Portfolio mit mehreren Rohstoffen weiterhin durch organische Akquisitionen neuer Projekte und Chancen erweitern, um nach und nach Mehrwert zu schaffen und Projekte hinzuzunehmen.

FÜR DAS BOARD VON

FIRST ENERGY METALS LTD.

Gurminder Sangha

Gurminder Sangha

Chief Executive Officer & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt oder (604) 375-6005.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung und haben den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen basieren, die dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung entsprechen Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die entsprechenden Bedingungen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht bedenkenlos auf solche Informationen verlassen.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Proben aus Bohrloch LC21-14

Analyten-K Li Li2Be Cs Fe Nb Rb Ta

ürzel O

Einheit-Kü ppm % ppm ppm% ppmppm ppm

rzel

NachweisgrvonbisGesamtmäc3 3 0,10,02,40,4 0,2

enze htigkeit 5

Analysemetm m m FUS-MS-Na2O2

hode

201719 1061071 969 0,2151 1081,211 330017,5

1 0 3

201721 1071081 2.810,6413 1152,747,436058,6

0 0 0 5 9

201722 1131130,5 1.680,329 1573,027,409 53,7

, 0 6 3 1

5

Start des mineralisierten Abschnitts

201723 1151161 10.02,1227 49,0,596,446 115

, , 00 5 6 8 4

5 5

201724 1161170,5 1.220,267 12,0,45,746,812,6

, 0 6 8 1

5

201726 1171181 8.621,8181 53 0,466 820 54,1

0 5 9

201727 1181191 6.531,4216 44 0,449,363 59,9

0 0 8 1

201728 1191201 4.150,8246 24,0,4128163 261

0 9 8 1 ,

9

Gesamtmäch 111204,5 6.101,4187,36,0,469,367,100,

tigkeit 5 , 4 3 40 84 7 22 76 52

/ ,5 0

Durchschni

ttl

, Gehalt

201729 1201211 323 0,031 22,0,650,350 141

7 7 4 5

201731 1271281 2.510,583 1062,064,111055,5

, , 0 4 5 3

5 5

201732 1281291 96 0,012 11,0,3162270 119

, , 2 6 3

5 5

201733 1291301 111 0,013 13,0,4148274 73,8

, , 2 9 3 ,

5 5 3

201734 1301310,5 276 0,022 43 1,159,271 40,1

, 6 3 5

5

201735 1431440,5 1.220,293 1983,737 958 43,1

, 0 6 8

5

201736 1441451 115 0,0279 29,0,4102328 97,6

2 8 6 ,

3

201737 1451461 172 0,0443 38 0,5134633 88,7

4 9 ,

3

201738 1461471 1.080,2236 37,0,588,112048,6

0 3 9 7 2

201739 1471481 114 0,0256 29,0,475,495 66,4

2 6 6 6

201741 1481480,5 1.760,391 3866,213,130010,5

, 0 8 9 6

5

201742 1601611 399 0,0244 97,1,692,702 69,4

9 8 9 1

201743 1651661 40 0,0157 15,0,4152544 91,1

1 5 7 ,

3

201744 1661671 58 0,0201 37,0,492,137064,3

1 4 3 2

201745 1671681 48 0,0183 30 0,5163957 82,9

1 5 ,

5

201746 1681680,9 55 0,0248 19,0,4161618 119

.9 1 3 4 ,

7

Hinweis: Zur Umrechnung von Li in Li2O-Werte wurde ein Standard-Umrechnungsfaktor von 2,15 verwendet

Bei allen angegebenen Abschnitten handelt es sich um erbohrte Mächtigkeiten, sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgewandelt,

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www,sedar,com, www,sec,gov, www,asx,com,au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Energy Metals Limited

Gurminder Sangha

200- 375 Water Street

V6B 0M9 Vancouver, BC

Kanada

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

First Energy Metals Limited

Gurminder Sangha

200- 375 Water Street

V6B 0M9 Vancouver, BC

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.