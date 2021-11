TORONTO, ONTARIO – 8. November 2021 – Graph Blockchain Inc. (Graph) oder (das Unternehmen) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World Inc. beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) eine Patentanmeldung für die Geolokalisierung (Geo-Pinning) von Augmented Reality-(AR)-Objekten eingereicht hat. Der Status der Patentanmeldung beim USPTO für seine Technologie ist ein erster Schritt für das Unternehmen im Rahmen seiner Bemühungen, den Patentschutz in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa zu erlangen und sich als Vorreiter und Technologieführer auf dem Gebiet der AR-Plattformen zu etablieren.

Diese Patentanmeldung ist die erste von vielen, deren Einreichung die kanadische AR NFT-Plattform in den Vereinigten Staaten und auch auf internationaler Ebene plant, um sich die Exklusivrechte an ihrer Technologie zu sichern. Sie strebt den Patentschutz in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa an, wird ihre Bemühungen aber nicht nur auf diese Märkte beschränken. Zusätzlich wird das Unternehmen einen Antrag im Rahmen des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty) (PCT) einreichen, um den Status einer internationalen Patentanmeldung zu erlangen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, ausländische Patentrechte in den Mitgliedsstaaten des PCT zu reservieren.

Die in der Patentanmeldung enthaltenen spezifischen Details werden mindestens sechzehn (16) Monate lang ab dem Einreichdatum vertraulich behandelt. Die zum Patent angemeldete Technologie ist allerdings Berichten zufolge auf ein breites Spektrum von Online-Diensten anwendbar, bei denen den Nutzern mehrere AR-Objekte anhand von markierten Positionen auf einer Karte angezeigt werden. Das neuartige Verfahren dient der Validierung und Verwaltung sowohl der Beziehungen als auch der gleichzeitigen Darstellung mehrerer geografisch markierter AR-Objekte für einen Benutzer.

Die zum Patent angemeldete Technologie verfolgt den Zweck, die Netzwerk- und Rechenleistung bei der Darstellung von AR-Objekten auf den Geräten von Nutzern zu reduzieren. Dies ist eine Verbesserung gegenüber anderen modernen Technologien für die Geolokalisierung von 3D-Objekten dar, da hier die Effizienz der Datenübertragung erhöht, mehr Flexibilität geboten und insbesondere die Kosten für die Skalierung der Backend-Infrastruktur gesenkt werden, um der steigenden Nachfrage einer stark wachsenden Zahl von Anwendern gerecht zu werden.

Diese Patentanmeldung ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem soliden IP-Portfolio, das darauf zugeschnitten ist, Investitionen in Forschung und Entwicklung zu schützen, Nachahmer abzuschrecken und rechtliche Schritte gegen Firmen einzuleiten, die diese Technologie ohne den Erwerb einer Lizenz nutzen. New World hat keine Kosten und Mühen gescheut, um einen strukturierten Zeitplan für die Einreichung zusätzlicher Patentanmeldungen im Zusammenhang mit den firmenintern entwickelten Geolokalisierungstechnologien zu erstellen und die technische Überlegenheit der Plattform gegenüber anderen AR-Plattformen unter Beweis zu stellen.

Über New World

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter newworldinc.io

Über Graph Blockchain

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFI). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO [Initial DEX (decentralised exchange) Offerings] fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com, newworldinc.io und www.babbagemining.com.

