Vancouver, BC, 8. November 2021. Origen Resources Inc. (das „Unternehmen oder „Origin“) (CSE:ORGN; FWB:4VXA) freut sich, dass es von der argentinischen Provinz La Rioja die Rechte zur Exploration von weiteren 21.000 Hektar innerhalb des aussichtsreichen Lithiumgürtels erhalten hat, der sich von Salar Los Sapitos in San Juan nach Norden in die Provinz La Rioja erstreckt, bekanntzugeben. Die zwei Konzessionsgebiete des Unternehmens umfassen jetzt insgesamt 47.000 Hektar (ha) und liegen an bekannten Salaren oder trockenen Salzseen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62489/11082021OrigenDE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Karte zur Lage des Lithiumgürtels Los Sapitos

Tektonische Struktur, geothermale Aktivität und beobachtete chemische Zusammensetzung der Sole ähneln dem Lithium-Triangle im Norden und weisen auf das Potenzial zur Entdeckung von Strukturen, die lithiumhaltige Aquifer in der Tiefe einschließen, hin. In dem Gebiet sind auch große Schwemmsand- und Tonvorkommen vorhanden, die nie auf ihren Lithiumgehalt hin untersucht wurden. Im Projektgebiet fand nur sehr begrenzte Lithiumexploration statt, und der erste Schwerpunkt wird auf einer regionalen geophysikalischen Gravitationsuntersuchung zur Bestimmung der Kontrollstrukturen, der Beckenform und potenzieller Einschlüsse (geologische Falle) innerhalb des Beckens liegen. Außerdem wird das Team nicht nur systematische Probenahmen der Sole durchführen, sondern auch das Ausmaß und die Eigenschaften der lithiumreichen Tonvorkommen untersuchen. Ulexit (ein Bor-Evaporit-Mineral) wurde ebenfalls im Gürtel identifiziert und weist auf das Vorhandensein borhaltiger Solen hin, ein weiteres Anzeichen für Lithium-Prospektivität.

„Die Kontrolle über 47.000 ha in dieser neu identifizierten Lithiumregion ist bahnbrechend für unsere Aktionäre. Das Team von Origen freut sich darauf, in den nächsten Wochen ein Team im Feld zu haben und den Wert, den wir in dieser Anlage sehen, zu erschließen, äußerte Blake Morgan, Company President.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62489/11082021OrigenDE_PRCOM.002.jpeg

.

Abbildung 2: Konzessionen innerhalb des tektonischen Korridors

Update zu Lithium in Neufundland

Das Unternehmen erhielt die erforderlichen Explorationsgenehmigungen in Neufundland und begann mit den Feldarbeiten. Erste Probenahmen und Schürfungen in diesem Programm sollen etwa 6 Wochen dauern.

Weitere Einzelheiten über das Projekt sind auf der Website des Unternehmens www.origenresources.com zu finden. Ganfeng Lithium Corp., einer der größten Lithiumlieferanten der Welt, hält eine Beteiligung von 4,3 % an Origen.

John Harrop, P Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt bzw. genehmigt. Herr Harrop ist ein Angestellter der Firma Coast Mountain Geological Ltd. Er steht gemäß NI 43-101 in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Origen

Origen ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung, dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Basis-, Edelmetall- und Lithiumkonzessionsgebieten beschäftigt. Das Unternehmen besitzt derzeit ein Konzessionsportfolio mit vier zu 100 % unternehmenseigenen Edel- und Basismetallprojekten im Süden von British Columbia, eine 100-prozentige Beteiligung am 26.771 ha großen Projekt LGM in der mineralienreichen Region Golden Triangle in British Columbia, eine 100-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Middle Ridge, eine 100-prozentige Beteiligung an 13 Lithiumprospektionsgebieten in Neufundland und eine Option zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an einem Projekt in einem aufkeimenden neuen Lithiumgürtel in Argentinien.

Im Namen von Origen,

Blake Morgan

President

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte President Blake Morgan unter 236-878-4938 oder CEO Gary Schellenberg unter 604-681-0221.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen könnten zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere Verweise auf die Privatplatzierung und zukünftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme unterliegen Risiken, die mit dem Betrieb des Konzessionsgebiets, den Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, den Beschränkungen der Ausrüstung und der Verfügbarkeit sowie anderen Risiken, die uns derzeit möglicherweise nicht bekannt sind, verbunden sind. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

