Mungo Jerry überrascht mit Weihnachtssong – „The Wonder of Christmas“ erscheint weltweit

Eigentlich ist er der Fachmann für Sommerhits. Mit „The Wonder of Christmas“ überrascht Mungo Jerry a.k.a. Ray Dorset seine millionenstarke Fangemeinde jetzt mit einem Weihnachtssong

Seinen Welthit „In the Summertime“ schrieb er in zehn Minuten, seine Video-Performance für „Wonder of Christmas“, aufgenommen für die TV-Sendung „Frohes Fest“ (ab 14.12. auf „Youtube“) hatte er in einer Stunde abgedreht – und vorige Woche entschied er spontan: „Lass uns den Song doch auch als Single veröffentlichen“! Mungo Jerry, a.k.a. Ray Dorset lebt auch mit 79 nach der Devise: „Es gibt nichts Gutes – außer man tut es“. Und das am besten: sofort.

Gesagt getan: Ab sofort ist „The Wonder of Christmas“, veröffentlicht auf dem Winnender Label 7music – auch auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Endlich also dort, wo Musik am meisten konsumiert wird: auf Spotify, Deezer & Co.

Obschon vor Jahren geschrieben, war „Wonder of Christmas“ bislang offiziell nie veröffentlicht worden. Dabei hat der Song alles, was ein Weihnachtshit braucht: lockere Rhythmik, eingängiger Refrain, und Rays charmant angeraute Stimme tut ein Übriges um sich in festliche Weihnachtsstimmung zu bringen. Produziert hatte Ray den Song bereits vor Jahren – als Auftragsproduktion für einen deutschen TV-beworbenen CD-Sampler. Auf dessen Cover prangte, man lies und staune: Thomas Gottschalk. „Da waren Weihnachtssongs von Kollegen wie Suzi Quatro, Smokie, oder Sweet darauf – und er war sehr erfolgreich“, erinnert er sich.

Doch wie kam es zu jetzigem Release?

Ray: „Als Hans Derer, CEO meines deutschen Labelpartners mich frug, ob ich für seine Weihnachts-Sendung „Frohes Fest“ einen Song beisteuern könnte, bot ich „Wonder Of Christmas“ an, und er sagte sofort zu“. Hans Derer sekundiert: „Und da es kein Video dazu mit Ray gab, nahm er extra hierfür seine Performance auf“. Das Editing übernahm der Waiblinger Produzent Rodolfo Guzman Tenore – und der Clip konnte in die TV-Sendung implementiert werden.

Am 6./7. Dezember wurde die Sendung erstmals landesweit auf der Senderkette Regio TV in Baden-Württemberg ausgestrahlt. „Die Reaktionen waren ausnehmend gut,“ freut sich Hans Derer. „Denn schon am Montag bereits jettete der Sampler in die Amazon-Charts – erreichte bei den ´Aufsteiger des Tages´ sogar die Eins!“

Und weil ein Song darauf besonders viele positive Reaktionen hervorrief, war klar, dass dieser jetzt auch als Single veröffentlicht wird: „The Wonder Of Christmas“. „Dass es den Track dabei nie als Single gab, hatte ich nie auf dem Schirm“, sagt Ray. „Umso mehr freue ich mich jetzt auf den Release und wünsche allen meinen Freunden und Fans ein Frohes Fest!

