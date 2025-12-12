Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Blautod auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein blau besprühter Toter am Strand wirbelt Fenjas Morgen durcheinander. Zwischen Speditionsgeheimnissen, falschen Rollen und pikanten Fotos steckt auf Langeoog mehr im Sand, als jemand zugeben will.

Fenja Bruns stolpert am Strand über einen seltsam markierten Toten – und schon gerät die ganze Insel ins Wanken. Eine Juniorchefin tarnt sich, eine Verlobte mauert, Fotos tauchen auf, die besser verborgen geblieben wären. Während Fenja und Jonte tiefer graben, zeigt Langeoog sein verwickeltes Gesicht.

Klappentext:

»Ich habe hier einen blauen Toten gefunden!« Eigentlich wollte Kommissarin Fenja Bruns ihren Tag mit einer ruhigen Yoga-Session am Strand von Langeoog beginnen. Doch dann entdeckt sie einen leblosen Mann, der mit blauer Farbe besprüht wurde. Offenbar hat ihn jemand in der Nacht mit einem spitzen Gegenstand erstochen. Noch bevor Fenja und ihr Kollege Jonte Visser die Identität des Toten klären können, überschlagen sich auf dem Polizeirevier die Ereignisse. Die Juniorchefin einer großen Spedition möchte Anzeige wegen Belästigung stellen. Sie gibt an, den Angreifer in Notwehr mit blauer Farbe besprüht zu haben. Aber zu diesem Zeitpunkt habe er noch gelebt. Kurz darauf meldet ihn seine Verlobte, die mit ihren Freundinnen zum Junggesellinnenabschied auf der Insel weilt, als vermisst. Je tiefer die ostfriesischen Ermittler graben, desto mehr Rätsel tun sich auf: Warum hat seine Verlobte Sven so strikt von ihren Freundinnen abgeschirmt?

Weshalb gibt sich die Juniorchefin der Spedition auf Langeoog als einfache Steuerfachgehilfin aus? Und dann sorgt ein Kuvert mit pikanten Fotos für eine unerwartete Wendung …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G6KJN65R sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077666010.

Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

