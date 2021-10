Michael Meyn gibt den Lesern mit den Geschichten in „Meynste?“ jede Menge Grund zum Lachen.

Nur alle hundert Jahre betritt ein Autor die Bühne, der mit seinen Satiren gleichermaßen Jung und Alt auf der ganzen Welt begeistert. Sein Humor ist Garant für Lachtränen und Lesegenuss auf höchstem Niveau. In voller Zuversicht, dass solch ein Talent bald entdeckt wird, möchten wir die Wartezeit bis dahin mit den urkomischen Katastrophengeschichten des folgenden Autors überbrücken: Michael Meyn wurde in Deutschland geboren und wuchs dort auch auf. Er wanderte später jedoch nach Amerika aus. Das ist kurz und knapp der Lebenslauf von Michael Meyn. Wer weiter hinter die Kulissen schauen will, erfährt in diesen Kurzgeschichten mehr über sein Truckerleben im Wilden Westen, „Rippchen“ und die eigenwilligen Haustiere Wulfgäng und Mellie.

Wer beim Lesen gerne lacht, der ist bei „Meynste?“ von Michael Meyn an der richtigen Adresse, denn die Geschichten in dieser kurzweiligen Sammlung stecken voller Humor und witziger Anekdoten. Das Buch ist liebevoll illustriert, was ihm zusätzlich jede Menge Charme verleiht. Die Geschichten reichen von einer Geschichte über das Anschaffen eines neuen Welpens über Begegnungen mit Katzen (die nicht immer ganz wie geplant ablaufen) bis zu Begegnungen mit Menschen. Vor allem letztere sind oft unfreiwillig komisch.

„Meynste?“ von Michael Meyn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37850-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.