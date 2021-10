Die wahrhaft magische Reise in die innere Welt geht in Gabriele-Saskia Drungowskis „Im Feld der Möglichkeiten“ weiter.

Nach den unglaublichen Erlebnissen in ihren inneren Räumen in Band 1 der Reihe (bestellbar via ISBN 978-3-7345-1268-1) gelangt Saskia in ihrem neuen Abenteuer in die Felder. In diesen Feldern befinden sich die Erkenntnisse und Erfahrungen aller Lebewesen, die jemals gelebt haben und leben werden. Diesmal weicht Ajuna, Saskias weiser und liebevoller Begleiter, nicht von ihrer Seite. Gemeinsam erforschen sie das Feld der Liebe, des Krieges und der Religionen und erleben unglaubliche und vielfältige Aspekte der jeweiligen metaphysischen Ebene Saskia erhält dort nicht nur alles Wissen und alle Möglichkeiten, sondern auch die Lösungen für schier ausweglose Situationen. Aber das Unglaublichste erlebt sie im Feld der Zukunft, als sie dort Menschen treffen darf, die in so einer weit entfernten Zukunft leben, dass es für uns einfach nicht denkbar ist.

Im Verlauf des spirituellen Buchs „Im Feld der Möglichkeiten“ von Gabriele-Saskia Drungowski taucht die Protagonistin ein in das, was sich Gott nennt, und erfährt am eigenen Leib, was bedingungslose Liebe ist. Diese unbeschreibliche Erfahrung speichert sie in jeder Zelle ihres Körpers ab und wird ab sofort immer wieder davon durchflutet. Mit diesem riesigen Geschenk kehrt sie zurück in ihre Realität und begreift, was und wie sie ihre Erfahrungen umsetzen kann. Das Buch will den Lesern die Botschaft vermittelt, dass sie ihre eigene Realität meistern und bewusst verändern können, wenn sie sich mit ihren eigenen inneren Räumen und Feldern auseinander setzen.

„Im Feld der Möglichkeiten“ von Gabriele-Saskia Drungowski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38946-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

