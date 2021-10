Ein Mann steht in Erwin Försts „Dich – hat uns der Himmel geschickt“ vor einer immensen Entscheidung, die das Leben einiger Menschen verändern wird.

John Stark, ein Immobilien-Makler, ist auf Erfolgskurs. Nachdem er seine Frau verliert, stürzt er sich in die Arbeit. Er übernimmt ein Immobilien-Büro. Seine erste Mitarbeiterin ist die spritzige, kokette Michelle, die mit der Zeit eine besondere Stellung in seinem Herz gewinnt. John liebt sie heimlich und sieht eine Zukunft mit ihr. Doch dann lernt er Selina Hagemann, eine Meisterin am Klavier mit ihrer hübschen 6-jährigen Tochter indischer Abstammung, kennen.

Lalita sieht sofort einen Vater in ihm. Selina ist ein gefeierter Star mit einem schrecklichen Geheimnis: Sie leidet unheilbar an Krebs, wird sehr bald sterben. Selina sieht nur noch eine Möglichkeit und macht John einen ungeheuerlichen Vorschlag. Er soll sie heiraten, Lalita adoptieren, um ihre Zukunft zu sichern. John gerät unter Druck, weil er eine Zukunft mit Michelle sieht. Doch Michelle sieht nach diesem Gespräch keine Zukunft mehr mit ihm.

John Stark heiratet nach diesen komplizierten Verwicklungen im Verlauf des Romans „Dich – hat uns der Himmel geschickt“ also Selina und adoptiert wie geplant Lalita. Selina stirbt und für John beginnt eine schwierige Zukunft. Wird Sonja Winter, die eigentlich gar nicht sein Typ ist, für eine positive Veränderung sorgen?

Der Autor Erwin Först wuchs in Franken auf und hat nach seiner Ausbildung das Technikum in Erlangen besucht. Im Laufe der Zeit begann er damit Gedichte und kurze Theaterstücke für Familien-Veranstaltungen zu schreiben. 2014 erschien sein erstes Buch („Wein – einmal anders“). Der Autor versucht in seinen Büchern Beobachtungen, Eindrücke sowie das Philosophieren mit Freunden, bildhaft in der Romantik darzustellen.

„Dich – hat uns der Himmel geschickt“ von Erwin Först ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37575-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

