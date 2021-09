Herbert-Werner Mühlroth liefert mit „KATZENFUTTER“ die Fortsetzung zu dem Buch „Lieben Igel Katzenfutter?“.

Dieses neue Büchlein entstand Dialog mit Ioan Milea, dem Dichterfreund des Autors. Der letzte Igel, den Ioan Milea gesehen hat, lag tot am Straßenrand. Daher war ihm das Rohmaterial abhanden gekommen, um die Igel-Gedankenblitze des Autors zu spiegeln. Für den Autor ist es schön, dass sich Menschen in seiner Region noch an der Existenz von Igeln erfreuen können. Allerdings ist es zugleich erschreckend, dass in anderen Regionen die Igel das Schicksal der zahlreichen vom Aussterben bedrohten Arten teilen. Wo dies der Fall ist, da ist es laut dem Autor natürlich auch nicht mehr möglich, Igel-Gedankenblitze zu spiegeln.

Das Buch „KATZENFUTTER“ von Herbert-Werner Mühlroth kommt auf leisen Katzenpfoten daher, dennoch mahnt es die Menschen, die Tiere und die Welt nicht zu vernichten. Die Dorfstraße 10 ist immer noch ein Naturparadies, wie Linus sagte. Und das soll so bleiben. Aber das kann das niemand nicht allein schaffen. Die Igel sind im Grunde genommen ein Sinnbild für die Menschheit. Wenn die Igel überleben, dann stehen die Chancen der Menschheit auch nicht schlecht. Wer Tiergedichte, die zum Nachdenken anregen mag, der wird diese Sammlung lieben und gerne mehr als einmal lesen.

„KATZENFUTTER“ von Herbert-Werner Mühlroth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36735-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

