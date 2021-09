Kokouvi Wolali Joseph Afatchao erzählt in „Das Schicksal einer Flüchtlingsfamilie“ eine Geschichte über eine grenzübergreifende Liebe, Verluste und Hoffnung.

Mokpokpo und Djigbodi, zwei junge Afrikaner, verlassen ihr Heimatland auf der Suche nach einem friedlichen und gerechteren Leben, das ihnen die Möglichkeit bieten würde, ihren Lebensunterhalt in Würde zu verdienen und die bisher erfahrene Ungerechtigkeit und das Elend zu vergessen. Sie begeben sich auf eine schwierige und riskante Reise und überqueren Wälder, Wüsten und Meere, um nach Europa zu gelangen. Nach harten Prüfungen finden sie schließlich ein Zuhause in einem kleinen bayerischen Dorf, Mering. Hier wird ihr Sohn Mose Mawuena geboren, der sehr intelligent ist und sich schnell in die deutsche Kultur integriert. Nach einem brillanten Universitätsstudium, das von einem Abschluss in Zivilrecht gekrönt wird, macht er eine Karriere als Anwalt und verteidigt die Sache der Armen.

Er verliebt sich im Verlauf der Geschichte „Das Schicksal einer Flüchtlingsfamilie“ von Kokouvi Wolali Joseph Afatchao in eine weiße Frau, eine Deutsche. Das Scheitern dieser Beziehung zwingt ihn seine berufliche Ausrichtung zu ändern und einer Berufung zu folgen, die er für edler hielt, nämlich die des Priestertums. Doch würde die Zukunft für ihn etwas Besonderes bereit halten oder würde er seine Entscheidung bereuen? Der Autor selbst wurde 1984 in Kpalimé, in Togo geboren. Nach seinem Philosophiestudium in Togo und seinem Theologiestudium in Benin wurde er 2010 in der Erzdiözese Lomé zum Priester geweiht.

2019 promovierte er in Kirchenrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Derzeit ist er Kaplan in der Diözese Augsburg.

„Das Schicksal einer Flüchtlingsfamilie" von Kokouvi Wolali Joseph Afatchao ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25359-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

