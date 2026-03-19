Jetzt erst recht – der neue Schlager von Bianca Erbe

Das kleine Comeback der Sängerin
Nach einer kreativen Pause meldet sich die hessische Sängerin Bianca Erbe eindrucksvoll zurück. Mit ihrem kommenden Album präsentiert sie sich erstmals in einer neuen Rolle: Sie hat alle Texte und Kompositionen selbst mitgestaltet und damit ihrer Musik eine noch persönlichere Handschrift gegeben. Die erste Single-Auskopplung aus dem so entstandenen Album erscheint am 20. März und trägt eine klare Botschaft im Titel: „Jetzt erst recht“.
Der Song erzählt von Aufbruch, Mut und der Entscheidung, nach Rückschlägen nicht stehen zu bleiben. Wer kennt sie nicht – diese Momente im Leben, in denen der Wunsch nach Veränderung groß ist, gleichzeitig aber Zweifel und Unsicherheit im Kopf kreisen? Genau dort setzt der Titel an: Er ist eine musikalische Ermutigung, neue Wege zu gehen und das Leben wieder bewusst in die eigene Hand zu nehmen.
Zu Beginn ihrer Schlagerkarriere arbeitete Bianca Erbe mit dem renommierten Produzenten und Komponisten Peter Sebastian zusammen. Aus dieser erfolgreichen Zusammenarbeit entstanden unter anderem die Titel „Mein Herz fängt an zu fliegen“, „Wir sind wie der Sommer“ und zuletzt „Ich hoffe du willst das noch hören“. Diese Phase war prägend – doch inzwischen spürt die Sängerin, dass der Moment gekommen ist, ihren eigenen künstlerischen Weg konsequent weiterzugehen.
Mit Geschichten und Themen aus ihrem eigenen Leben bringt Bianca Erbe heute Songs auf die Bühne, die nicht nur emotional berühren, sondern auch auf authentischen Erfahrungen basieren. Genau das verleiht ihrer Musik eine besondere Nähe zu ihrem Publikum.
Von ihren Fans liebevoll „der singende Sonnenschein“ genannt, zeigt Bianca Erbe mit „Jetzt erst recht“ eine starke, positive Seite: Der Song verbindet eine klare Botschaft mit einer stimmungsvollen, modernen Produktion und lädt mit seinem eingängigen Rhythmus besonders Discofox-Liebhaber zum Tanzen ein.
Ein Titel, der Mut macht, nach vorne zu schauen – und der daran erinnert, dass heute vielleicht genau der richtige Tag ist, um alles zu verändern.
Bianca Erbe – Jetzt erst recht
VÖ: 20.03.2026
Musikproduktion: Tim Bendet
Text & Musik: Bianca Erbe, Tim Bendet
Gesang: Bianca Erbe
ISRC: QZNWT2663233
UPC/EAN: 821201842004
Label: Schlagerrepublik LC
Quelle: Büro Dominik Heinz
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