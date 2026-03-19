Neuer Roman von Sandra Dorn entführt Leser zwischen Mittelmeer und Morgenland

„Mediterrane Magie. Mira zwischen Mittelmeer und Morgenland“ erscheint am 19. März 2026

Bamberg, 19. März 2026 – Die Bamberger Autorin Sandra Dorn veröffentlicht mit _“Mediterrane Magie. Mira zwischen Mittelmeer und Morgenland“_ ihren dritten Roman und nimmt ihre Leserinnen und Leser mit auf eine berührende Reise voller Sehnsucht, Abenteuer und innerer Wandlung.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die 31-jährige Mira, deren Leben sich nach einem politischen Umbruch grundlegend verändert: Ihr Ehemann Andrés Moreno wird als Bürgermeister abgewählt, und die Familie verlässt Bamberg. Was zunächst wie ein Einschnitt wirkt, wird zum Beginn einer außergewöhnlichen Reise – erst nach Italien, dann weiter nach Ägypten.

Während Andrés im Ausland neue berufliche Perspektiven entdeckt, entfaltet sich für Mira eine ganz eigene Welt: Sie findet ihren Platz auf der Bühne, begegnet fremden Kulturen und erlebt intensive Momente zwischen Freiheit, Liebe und Selbstfindung. Gemeinsam mit ihren Zwillingen kehrt sie schließlich nach Italien zurück, wo sie sich auf die Suche nach den tieferen Geheimnissen des Lebens begibt.

Sandra Dorn verbindet in ihrem Roman atmosphärische Schauplätze mit emotionaler Tiefe und spirituellen Impulsen. Die Geschichte erzählt von Aufbruch und Ankommen, von äußeren Reisen und inneren Erkenntnissen. Dabei steht eine zentrale Botschaft im Fokus: Wahres Glück liegt oft in dem, was sich nicht festhalten lässt – in der Liebe, im Göttlichen und in den flüchtigen, kostbaren Momenten des Lebens.

Ein besonderer Höhepunkt des Romans ist eine eindrucksvolle Szene am Meer, inspiriert von einem Originalschauplatz in Italien, den die Autorin selbst bereist und fotografisch festgehalten hat. Dort erkennt Mira:

_“Das ist mediterrane Magie._

_So muss sich die Ewigkeit anfühlen._

_Ja, das ist sie, die Ewigkeit._

_Ich bin angekommen.“_

Das Buch erscheint am 19. März 2026 und ist in Kürze auch als E-Book erhältlich. Es ist Teil der neuen Verlagsreihe _“Reisebücher mit Herz“_, die Geschichten über Reisen in ferne Länder ebenso wie über den Weg zu sich selbst vereint.

Mit _“Mediterrane Magie“_ legt Sandra Dorn einen Roman vor, der Fernweh weckt, berührt und inspiriert – eine Einladung, sich auf die Reise zu begeben, nach außen und nach innen.

Über die Autorin:

Sandra Dorn lebt und arbeitet in Bamberg. In ihren Romanen verbindet sie gesellschaftliche Themen mit persönlichen Entwicklungsprozessen und schafft so Geschichten, die sowohl unterhalten als auch zum Nachdenken anregen.

Sandra Dorn

Mediterrane Magie

Mira zwischen Mittelmeer und Morgenland

Roman

12,5 x 19 cm, 200 Seiten

ISBN 978-3-95904-284-0

Edition Forsbach 2026

https://www.edition-forsbach.de/sandra-dorn/341/mediterrane-magie.-mira-zwischen-mittelmeer-und-morgenland

Erscheinungsdatum: 19.03.2026

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Dr. Beate Forsbach schreibt und publiziert seit über 38 Jahren mit großer Leidenschaft. Sie ist Autorin von bislang 35 Büchern, zahlreichen Buchbeiträge, Fachartikeln, Newslettern, Rezensionen und Blogs im Internet.

In den letzten 18 Jahren hat sie mehr als 800 Autoren und angehende Autoren begleitet, ihre Sichtbarkeit und ihren Expertenstatus durch ein Buch deutlich zu steigern.

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Aufgrund ihrer Lebenserfahrung und der langjährigen Erfahrung mit dem Aufbau ihres Unternehmens berät sie heute vor allem Menschen, die in ihrem Business erfolgreich werden und ein Buch schreiben möchten, um damit ihren Expertenstatus zu begründen und ihren Bekanntheitsgrad zu steigern.



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