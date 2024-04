Ich bleibe in der Spur – Patrick Simons und Bianca Karsten

Der neue Country-Hit ist da.

Patrick Simons und Bianca Karsten – Der Countrymusiker und die Schauspielerin und Countrymusikerin haben sich zum zweiten Mal, neben ihren Soloprojekten, zusammengetan.

Patrick Simons wollte den Country Hit unbedingt mit Bianca Karsten aufnehmen. Es ist eine wundervolle Up Tempo Nummer im rockigen Countrysound, geschrieben von Patrick unter dem Pseudonym Udo Richards. Ein Song der Mut macht, wenn es in einer Beziehung nicht mehr so gut läuft. Aus dem Leben gegriffen. Eben Country.

Die Liebe zur Countrymusik verbindet ihn mit Bianca Karsten, die schon lange zu den etablierten Country Musikerinnen der deutschen Musikszene gehört.

Patrick Simons bleibt sich treu, steht auch hier beinhart in der Tradition von Country-Legenden wie Willie Nelson oder Johnny Cash, nur das er eben Deutsch singt. Leute, die nicht nur musikalischen Durchschnitt an das Ohr lassen wollen, werden „Ich bleibe in der Spur“ lieben.

Bianca Karsten – Die waschechte Berlinerin studierte Schauspiel und Gesang an der Berliner Schule für Bühnenkunst und bei Workshops in den USA.

Fernsehzuschauer kennen Bianca jetzt als einer der Hauptdarstellerinnen in der erfolgreichen SAT 1 Serie „Das Küstenrevier“. Hier spielt sie die Surflehrerin Nele Albertsen.

Außerdem ist sie Sängerin und Songschreiberin des Country Duos „Misses Sunshine“.

Ihre Liebe zur Countrymusik konnte Bianca auch als June Carter im Stück „Johnny Cash- The Man in Black“ auf Deutschlandtour mit dem Tournee Theater Landgraf ausleben.

Ihre Vielseitigkeit konnte sie als Gesangs- und Synchronstimme in diversen „Barbie“ Filmen (sogar die Barbiepuppe selbst, singt auf Knopfdruck mit Biancas Stimme) und vielen anderen Serien beweisen.

Jetzt hat sie sich zum zweiten Mal mit dem Country Musiker Patrick Simons zusammengetan. Moderne Countrymusic mit herrlichen rockigen Gitarrenriffs und zwei großartigen Countrystimmen von zwei Musikern die das neue Traumpaar der Countrymusic werden.

Label: Artists & Acts Music Publishing GmbH

Labelcode:11919

Vertrieb: Universal Music Group

Komponist: Udo Richards

Text: Udo Richards

VÖ: 29.03.2024

Quelle: Büro Patrick Simons

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.