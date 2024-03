dee jay RUFUS feat. Ralph Bogard – Schau mal herein

Der alte Hit im neuen Gewand

Die Geschichte von dee jay RUFUS begann 2020 mit dem ersten Album „My golden TAPES“, dass gleich mit dem Deutschen Rock & Pop Preis 2021 in der Kategorie „Bestes Instrumental-Album“ ausgezeichnet wurde. Auch das Folgealbum in 2023 „music MOMENTS“ bekam diese begehrte Auszeichnung.

Aus diesem Top-Album wurde im August 2023 von dee jay RUFUS der Kult-Klassiker „Stumblin’In“ in einer dee jay RUFUS typischen Arrangement-Variante veröffentlicht. Dies katapultierte den 70iger Jahre Kult-Hit exakt 45 Jahre später bis auf Platz 2 in den internationalen dj-TOP 100. Bis heute ist dort die dee jay RUFUS Version von „Stumblin’In“ ganz vorne dabei. Mehr noch: viele Acts fühlten sich auf einmal motoviert diesen Klassiker auch auf ihre verschiedenste Art und Weise einzuspielen.

Jetzt überrascht dee jay RUFUS feat. Ralph Bogard mit der deutschen Textvariante von Peter Orloff, den einst Bernd Clüver & Marion Maerz sangen. Auch in der neuen und zeitgemäßen Version heißt es ganz einfach:

„Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein, trink ich noch immer gerne mit Dir“…“Schau mal herein“…

dee jay RUFUS: „Mit diesem Song verbindet mich eine Jugenderinnerung an einen Talent-Wettbewerb im Saarland, an dem ich als Nichtsänger teilnahm. Mit meiner damaligen Duett-Partnerin wurde ich 3ter. Und jetzt, Dank der modernen Technik, klingt meine Stimme genialer denn je …(großer Lacher…). Natürlich ist es Absicht, dass meine Vocals im Computersound sind. Aber, damit es richtig gut klingt, habe ich tolle Unterstützung von Schlagersänger Ralph Bogard und der genialen Textautorin Natascha Arnold bekommen. Ich wünsche uns nichts mehr, als dass man hierauf voll zum FOX abtanzt“… zu … „Schau mal herein“

Jetzt hat der 45-jährige Kult-Song auch einen neuen deutschen Charakter. Ausschlaggebend hierfür ist die sehr feinfühlige musikalische Handschrift, von dee jay RUFUS, alias Jürgen Kerber und dem genialen Studio-Produzenten Robert Meister. Also einfach, „Schau mal herein“ und voll abtanzen! Garantiert ist damit jede Party gerettet und 100.000 Erinnerungen werden Dank dee jay RUFUS feat. Ralph Bogard neu belebt.

dee jay RUFUS feat. Ralph Bogard

Schau mal herein (…die Tasse Kaffee)

DE-F28-24-388-01 / 03:14 min. / BPM 125

Music and Lyrics by Michael Donald Chapmann, Nicky Chinn

German Lyrics by Peter Orloff

Publishing by Discoton Musik Editon GmbH

Arranged by dee jay RUFUS and Robin Masters ©-2024

Keyboards by Robin Masters

Guitars and Piano by Chris Odien

Drums and Percussion by Bob Wundermann

Vocals by Ralph Bogard & Natascha Arnold

Recordings, mixed by Bob & dee jay RUFUS

Mastering by Robert Meister

Studio work at TonArt Studio Bremen

Produced by Jürgen Rufus Kerber and Robert Meister

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr. 14388

Infos and contact www.jaykay.de

Distribution XENIA Records

