Hartholz: Deutschrock mit Haltung

Mit neuem Label 7hard blickt Hartholz aus Frankfurt/Oder optimistisch in die Zukunft

Als erste Amtshandlung wurde das aktuelle Album „Antihelden“ der Band neu veröffentlicht – für viele eines der besten Rockwerke deutscher Sprache. Als zweites folgt jetzt die Single „Antihelden“.

Seit 2019 ziehen Jogi, Acker, Him und Ben als eingeschworene Einheit über die Bühnen dieses Landes und feuern dem Publikum eine ordentliche Mischung aus Deutschrock, Metal, Punkrock und purer Partystimmung um die Ohren.

In kurzer Zeit hat die Band eine treue Fangemeinde aufgebaut und eindrucksvoll gezeigt, dass sie wissen, wie man das Rad nicht nur dreht, sondern zum Glühen bringt. Ein besonderes Zeichen ihres unbändigen Zusammenhalts: Als Acker nach einem schweren Motorradunfall eigentlich seine Gitarre an den Nagel hängen musste, war Aufgeben niemals eine Option. Statt ihn zu ersetzen, tauschten die vier Freunde kurzerhand ihre Instrumente – und seitdem sitzt Acker, einarmig, aber mit ungebremstem Feuer, am harthölzernen Schlagzeug und treibt den Sound der Band mit unnachgiebigem Tatendrang voran.

Hartholz steht für energiegeladene Shows, wenn Sänger Jogi zur Trompete greift, brennt die Luft – kein Auge bleibt trocken, kein Fuß bleibt stehen. Mit ihrem von Matthias Kupka im Maxiworx Studio produzierten Album sind Hartholz bereit, auch in Zukunft für mächtig Wirbel zu sorgen und jede Bühne zu erobern. Die ersten Gigs für 2026 sind auch schon gebucht. Man darf also einiges erwarten!

