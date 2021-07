Die Leser tauchen mit GODAFRID in „Gerry – Schutzengel für Lebenskrisen“ in die Welt der Spiritualität und Sinnsuche ein.

Das 12-jährige Problemkind Ralf erleidet einen schweren Unfall und landet im Koma. Der Held der ersten Geschichte in diesem neuen Buch befindet sich zwischen Tod und Leben. Er erlebt in seinem Koma etwas ganz Besonderes: Auf der Schwelle zwischen Diesseits und Jenseits trifft er auf seinen Schutzengel Gerry. Dieser spricht mit ihm über die vielen Geheimnisse des Seins, wie der Mensch in die Schöpfung eingebunden ist und innerhalb welcher Gesetze das Leben schwingt. Mit dieser Erzählung beginnt für die Leser möglicherweise eine lange und intensive Reise in die Welt der Spiritualität und Sinnsuche. Jede der Geschichten in diesem Buch beschäftigt sich mit Fragen rund um den Sinn des Lebens – und danach, was nach dem Leben kommt.

Leser, die sich schon immer gefragt haben, was es noch außerhalb der menschlichen Sinne gibt und wie das Ganze funktioniert, wie alles zusammenhängt und was der tiefere Sinn des Lebens ist, werden mit dem Buch „Gerry – Schutzengel für Lebenskrisen“ von GODAFRID im Rahmen von vier spannenden Geschichten umfangreiche Informationen erhalten, die vielleicht auch ihr Leben nachhaltig verändern könnten. Der Autor selbst blickt auf ein bewegtes Leben mit handfesten Krisen zurück, die ihn dazu führten, sich auf die spirituelle Suche nach Gott und der Welt zu begeben. Mit seinen Büchern möchte er die Leser dazu ermutigen, von einer höheren, ganzheitlichen Position auf die menschliche Existenz zu blicken, Veränderungen anzunehmen und für das eigene Leben wieder mehr Verantwortung zu übernehmen.

„Gerry – Schutzengel für Lebenskrisen“ von GODAFRID ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28078-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.