„Der Waisenjunge und der Kardinal“ ist der Titel des neuen historischen Romans von Michael Stolle. Im Frankreich des Jahres 1640 versucht ein Waisenjunge, seinen Weg zu finden.

Während Ludwig XIII. auf dem französischen Thron sitzt, muss sich der Waisenjunge Pierre in einer Klosterschule in Reims darum kümmern, unsittliche Annäherungsversuche von Mönchen abzuwehren. Gleichzeitig bereitet sich der junge Mann auf ein tristes Leben in Armut und im Zölibat vor. Noch ahnt Pierre nicht, dass sich bald seine brennenden Fragen nach seiner Herkunft beantworten werden. Schnell muss er feststellen, dass man mit seinen Wünschen tatsächlich lieber vorsichtig sein sollte. Denn die Suche nach seiner Herkunft bringt allerlei Gefahren mit sich. Trotzdem findet Pierre Freundschaft und Abenteuer und schließlich sogar ein aufregendes Leben jenseits der Klostermauern. Doch dann trifft er auf mächtige Feinde: Kardinal Richelieu und Mitglieder seiner eigenen Familie, denn ein großes Erbe steht auf dem Spiel.

Mit seinem neuen Roman hat der Autor Michael Stolle einen gelungenen Auftakt zu einer historischen Buchreihe über Macht, Intrigen aber auch Freundschaft und die Suche eines jungen Mannes nach seiner Identität geschrieben.

„Der Waisenjunge und der Kardinal“ von Michael Stolle ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35321-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

