Sophie van Linderns Protagonist schwimmt in „Ein talentierter Musterknabe“ munter gegen den Strom – doch wird ihn dies ans Ziel bringen?

Alexander Maximilian Konstantin Honigmann ist der Protagonist diesen neuen Buchs – und alleine am Namen kann man bereits erkennen, dass sein Leben ein wenig anders ist. Leider ist anders nicht immer gut oder förderlich. Sein Leben fängt problematisch an: Sein Vater verlässt die Familie, und seine Mutter vergöttert ihn als Wunderkind. Er selbst fühlt sich als heimliches Genie und geht bei der Verfolgung seiner Ziele konsequent seinen Weg. er strebt nach einem gesicherten Einkommen auf Staatskosten ohne lästigen Arbeitsalltag und genug Zeit für die eigenen Interessen. Die Kritik anderer Menschen beeindruckt ihn nicht, und auch Ablehnung macht ihm wenig aus. Er schwimmt gegen den Strom und stellt sich allen Widerständen. Doch wird er auf diese Weise wirklich glücklich?

Wer nach genialem Lesespaß sucht, der ist bei dem Roman „Ein talentierter Musterknabe“ von Sophie van Lindern an der richtigen Adresse. Die Autorin arbeitete viele Jahre als Journalistin im In -und Ausland. Seit 2013 lebt sie zurückgezogen in einem alten Bauernhaus nahe der Ostsee und schreibt Bücher. Darunter sind neben diesem neuen Buch auch die Krimis aus dem lieblichen Land Angeln, wo sich zwischen Flensburg und Kappeln die Malerin Carla Moreno immer wieder in die Ermittlungen des Kriminalhauptkommissars Stefan Kleyn einmischt.

„Ein talentierter Musterknabe“ von Sophie van Lindern ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31614-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

