Jürgen Franz teilt in „Bis zum Wolkenmeer“ unterhaltsame Beobachtungen, die er am Rande einer großen Reise gemacht hat.

So eine Reise, zurück in die Vergangenheit und gleichzeitig vorwärts in einen neuen Aufbruch, wollte der Autor nicht im Rahmen eines geordneten Reisetagebuchs festhalten. Deswegen ist sein Buch eher eine Sammlung von anregenden Gedankensplittern, Reisefragmenten und Erinnerungen an Begebenheiten am Wegesrand. Es geht um die Begegnung mit anderen Kulturen und um die Sicht auf die kleinen Dinge. All diese Beobachtungen und Gedanken setzen sich letzten Endes zu einem großen Abenteuer zusammen. Der Autor hat die Mühen des Reisens wieder erleben können und vor allem sein Schmunzeln über sich selbst und seine Mitreisenden neu entdeckt. So sind Texte, Essays, Gedichte entstanden, die er so kunterbunt zusammengestellt hat, wie sie ihm vor die Füße gerollt sind.

Die Reise, an denen die Leser in „Bis zum Wolkenmeer“ von Jürgen Franz teilnehmen, führt in den Südosten. Der Autor bereiste Vietnam, Laos, Kambodscha und Burma. Er fuhr daraufhin durch Thailand. Von Penang aus ging es durch Malaysia hindurch bis nach Singapur. Es folgten Etappen in Australien und Neuseeland (seine erste Geschichte dreht sich rund um die Aborigines). Ursprünglich sollte es noch viel weiter gehen, doch dann musste er durch die Coronakrise seine Pläne ändern und wieder in die Heimat zurück kehren. Er erlebte auf seiner Reise jedoch genug, um die Leser mit interessanten Einblicken und Beobachtungen zu unterhalten.

„Bis zum Wolkenmeer" von Jürgen Franz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29792-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

