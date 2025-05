DITHO stürmt die Dance-Charts

DITHO bereits auf Platz 5.

DITHO ist mit seinem Song „Sag Vater wie hält man die Zeit an“ bereits auf den 5 Platz der Dance-Charts Hitparade. Obwohl der Song erst am letzten Freitag erschienen ist, hat der Song bereits mehr als 50.000 Streaming allein bei dem Musikstore „Spotify“ Das macht mich sehr Stolz.

Wir sind gespant wo die Reise mit dem Song noch hingeht. DITHO möchte unbedingt auf Platz 3. Die Abstimmung läuft noch bis einschl. 31.05.2025.

Am Freitag, den 23.Mai 2025 erscheinen 5 neue Songs von DITHO.

“ Neid regiert die Welt “ , “ Ihr seid mein Licht “ , “ Danke mein Schatz “ , “ Geboren in Berlin „, “ Das Leben ist schön und Hell wie nie „. Erhältlich sind die Songs bei jedem Musikstore, u.a. bei Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Youtube Music usw.

Am Dienstag, den 20.Mai 2025 hatte DITHO eine Veranstaltung in Potsdam. Mehr als 1000 Fans feierten die Songs von DITHO. Es war mir eine Ehre in der Landeshauptstadt von Brandenburg aufzutreten, sagte DITHO zur Redaktion.

Viele Fans wollten Autogramme oder gemeinsame Bilder. Ich habe sogar viele Fanartikel verkaufen können.

Unter den Zuschauern war auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller und der Brandenburgische Generalsekretär der SPD Kurt Fischer. Beide waren von den Songs von DITHO sehr angetan. DITHO hat mindestens zwei neue Fans hinzugewonnen sagten beide.

Auch die große Deutschland-Tour geht in die Endphase der Planungen. Es stehen schon einige Städte fest. Das sind u.a. Berlin, Potsdam, Cottbus, Lübeck, Hamburg, Bremen, Köln, Düsseldorf und München. Noch einige Städte werden hinzukommen.

Die Tour wird im April 2026 starten. Das erste Konzert wird in der Columbiahalle in Berlin stattfinden. Mir war es wichtig in meiner Geburtsstadt Berlin zu starten, sagte DITHO.

Im September 2025 wird noch das 2. Album mit 16 Songs erscheinen. Zum Song “ Vater du fehlst mir in jeden Moment “ wird am Samstag, den 07.06.2025 ein Musikvideo gedreht. Dafür werden noch Tänzer(in) gesucht. Falls jemand Interesse hat dabei zu sein, so schreibt bitte eine Mail an das Management unter der Mailadresse: management@ditho-music.de

Webseite: www.ditho-music.com

Emailadresse: info@ditho-music.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BPA Berliner Presseagentur

Herr Dirk Thomas Meerkamp

Rathausgasse 17

12529 Schönefeld

Deutschland

fon ..: 01637407457

web ..: https://www.bpa-berlinerpresseagentur.de

email : d.meerkamp@bpa-berlinerpresseagentur.de

Künstler, Künstlermanagement, Eventagentur, Musiker, Musikverlag, Musiklabel, Sänger

Pressekontakt:

DITHO Music UG (haftungsbeschränkt)

Herr Dirk Thomas Meerkamp

Rathausgasse 17

12529 Schönefeld

fon ..: 03020648861

email : management@ditho-music.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.