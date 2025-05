DITHO startet in die Charts

DITHO wird ein Star .

_DITHO mit bürgerlichen Namen Dirk Thomas Meerkamp ist erstmalig in den Deutschen Dance Charts vertreten._

Was für eine Freude für das Team von DITHO. Seit letzten Freitag ist DITHO mit seinem Song “ Vater du fehlst mir in jeden Moment “ in den deutschen Dancecharts vertreten. Es ist eine sehr große Ehre für mich, sagte DITHO zur Redaktion. Besonders weil dieser Song so emotional für mich ist. DITHO hat den Song für seinen im Februar 2023 verstorbenen Vater Hans geschrieben. Ich muss bei jeden Auftritt bei diesem Song, mir die Tränen wegwischen. DITHO hatte ein besonders guten Kontakt zu seinem Vater.

DITHO wird noch viel mehr von sichhören lassen. Viele neue Songs sing gerade in der Produktion und er arbeitet wieder fleißig im Studio u.a. an seinem 2 Album. Sein 1. Album Neuland ist am 09.05.2025 erschienen und kann in jedem Musikstore wie zb. Spotify als Stream anhehört werden oder steht als Download bereit.

DITHO ist in Berlin geboren, wohnt seit einem Jahr in Schönefeld. Ich liebe Schönefeld, ich bin so nah an Berlin dran und ganz schnell in der Innenstadt von Berlin, sagte DITHO der Redaktion.

DITHO lebt mit seiner Partnerin Nathalie zusammen und er hat einen Sohn. Beide waren viele Jahre getrennt, umso glücklicher bin ich, dass ich wieder guten Kontakt zu meinem Sohn habe, sagte DITHO.

Wir sind gespannt, was so noch alles von DITHO rauskommt, aber täglich wächst seine Fanbase. DITHO zb hat bei TikTok schon fast 120.000 Follower. Ich bin mächtig Stolz auf meine Fans.

_Viele Fanartikel sind neu erhältlich, wie zb. Autogrammkarten, Tassen mit Logo, Kugelschreiber usw._

_Auf seiner Webseite unter dem Menuepunkt :Merch können die Fans eine Menge an Fanartikel kaufen. _

Heute am 16.05.2025 sind wieder drei neue Songs erschienen.

Link zu Spotify : https://open.spotify.com/artist/7KoQU8KB6sWOApYdBJKBXU?si=7IDlfxkBQfK8NaL52VilUA

Webseite: www.ditho-music.com

Mail: info@ditho-music.de

