Günter Scholtes erlaubt den Lesern in „Die verstörende Lebensgeschichte des Julian M“ einen Einblick in das Leben eines nekrophilen Kunstfälschers.

Die Lebensgeschichte von Julian, wie sie hier vom Autor auftragsgemäß und wunschgemäß zu Papier gebracht wurde, ist ungewöhnlich und unbegreiflich, ja unfassbar. Julian war ein begabter, geradezu genialer Maler und ein genauso genialer Fälscher. Er hat alles reproduziert, von den holländischen Malern bis hin zu Picasso. Selbst die berühmten Maler der Renaissance waren vor ihm nicht sicher, die ließen sich besonders gut unter das gierige Volk bringen und das für unglaubliche Summen.

Doch das Fälscherhandwerk war nicht der einzige schwarze Fleck auf seiner gar nicht weißen Weste, da war noch etwas viel Gravierenderes: Die sexuellen Präferenzen von Julian waren von ganz besonderer Art, denn er war nekrophil.

Julian hat dieser Leidenschaft laut „Die verstörende Lebensgeschichte des Julian M“ von Günter Scholtes über Jahrzehnte gefrönt. Julian wurde bei seinen nekrophilen Aktivitäten auf einem Friedhof erwischt und umgehend in der Psychiatrie eingeliefert, wo er bis zu seinem tragischen Lebensende blieb. Er hat jedoch auch dort weiter Bilder von unglaublich hoher Qualität gemalt. Die Leser erfahren in dieser romanhaften Biografie mehr über das Leben des begabten, aber verstörten Künstlers. Der Autor hat via tredition bereits auch den Fantasy-Roman „Sarah und der Zauberring der Prinzessin“ veröffentlicht.

„Die verstörende Lebensgeschichte des Julian M“ von Günter Scholtes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35880-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

