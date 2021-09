– Else Plant-Based Complete Nutrition for Toddlers wird von über 1.100 Einzelhändlern geführt und kann in mehr als 800 ihrer Geschäfte erworben werden.

– Else wird bald auf Walmart.com und auf Kroger-eigenen Online-Plattformen zu finden sein – zusätzlich zu den Online-Kanälen von iHerb, Thrive Market, Amazon.com und elsenutrition.com.

– Else hat seine Produktlinie pflanzlicher Kinder-Vollnahrung in Pulverform in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille auf Amazon.com und elsenutrition.com eingeführt.

– Else hat zwei ehemalige Abbott-Führungskräfte eingestellt, von denen eine das Wachstum in den globalen medizinischen Marketingkanälen leiten und die andere als GM der nordamerikanischen Tochtergesellschaft tätig sein wird.

VANCOUVER, BC, 23. September 2021 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) (Else oder das Unternehmen), das auf pflanzliche Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung spezialisierte Unternehmen, freut sich, hohe Marktdurchdringung und Verkaufswachstum in Online- und Handelskanälen bekannt zu geben.

Produkteinführung in den USA:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61626/ElseNutritionCorporateUpdateSep2321_DE_PRcom.001.jpeg

Else Plant-Based Complete Nutrition for Toddlers (Vollnahrung für Kleinkinder) ist seit Februar 2021 in Sprouts Farmers Markets (mit 350 Läden) erhältlich und wurde auf viele weitere Naturkost- und Lebensmitteleinzelhändler und unabhängige Geschäfte ausgeweitet, darunter Big-Y, Raleys, Natural Grocers AFS, Haggen, PCC, Mothers Markets, Huckleberrys Natural Market, Rouses Markets, Harmons, Roche Bros. und über 100 unabhängige und genossenschaftliche Geschäfte.

Else wird von über 1.100 Geschäften gelistet, in mehr als 800 dieser Geschäfte verkauft und verzeichnet weiterhin Wachstum. In weniger als sechs (6) Monaten überschritt die Umsatzgeschwindigkeit von Else bei Sprouts die KPI-Zielvorgabe von 1 (einer) UPSPW (Einheit je Geschäft und Woche) und lag damit über den Erwartungen für die Kategorie, die für die ersten 12 Monate angestrebt wurde.

Else hat die beiden größten Naturkosthändler in Nordamerika, UNFI und KeHE Distributors, die zusammen fast den gesamten Einzelhandelsmarkt in den USA abdecken, an Bord geholt und beliefert sie mit den Produkten des Unternehmens. Insgesamt wurden 14 Vertriebszentren zur Belieferung von Einzelhandelsgeschäften eröffnet.

Else und seine Retail-Broker führen mit aktiver Unterstützung von Elses Vertriebshändlern Gespräche mit Dutzenden weiterer großer, kleiner und unabhängiger Naturkost-, Lebensmittel- und Drogeriemarktketten, die zusammen mehr als 5.000 Geschäfte repräsentieren.

Else startete seinen Online-Verkauf in den USA im August 2020 auf www.elsenutrition.com und Ende September auf Amazon.com. Die ersten Online-Verkäufe über diese beiden Kanäle haben mit einem monatlichen Wachstum von mehr als 10 % einen guten Wachstumspfad vorgelegt, und es wird erwartet, dass sich dieser mit der Aufnahme weiterer Produkte in das Else-Sortiment noch beschleunigen wird. Die monatlichen Verkäufe von Else auf Amazon.com sind seit dem Start auf dieser Plattform um fast 600 % gestiegen.

Else-Produkte werden auch über die internationale Online-Einzelhandelsplattform iHerb (USA, Kanada, 180 internationale Märkte) und über Thrive Market, eine führende amerikanische Online-Plattform mit über 500.000 Abonnenten, verkauft. Else plant, in den kommenden Monaten auf weiteren führenden Online-Plattformen gelistet zu werden. Das Unternehmen hat mit Walmart.com und Kroger-eigenen Online-Plattformen Listing-Vereinbarungen unterzeichnet und schließt derzeit das Onboarding ab. Diese Plattformen dürften die Online-Reichweite von Else noch erheblich steigern. Der Start wird für das 4. Quartal 2021 erwartet.

Im Juni 2021 brachte Else eine neue Produktlinie auf den Markt: Plant-Powered Complete Nutrition for Kids, d. h. pflanzliche Vollnahrung für Kinder ab 2 Jahren. Das Produkt wird zunächst in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade in Pulverdosen von ca. 450 Gramm (16 oz.) angeboten. Diese neue Produktlinie bietet eine hervorragende pflanzliche, zuckerarme und köstliche Alternative zu den derzeit auf dem Markt befindlichen Milch- und Sojaprodukten. Diese Markteinführung hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen, und die neue Produktlinie macht bereits mehr als 25 % des Gesamtabsatzes auf www.elsenutrition.com aus.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61626/ElseNutritionCorporateUpdateSep2321_DE_PRcom.002.png

Für das 4. Quartal 2021 plant Else Nutrition die Einführung einer Reihe von pflanzlichen Beikostprodukten in verschiedenen Geschmacksrichtungen für Babys ab 6 Monaten.

Anfang nächsten Jahres will Else flüssige, trinkfertige Versionen seiner Produkte der Linie Complete Nutrition for Kids sowie eine nicht-biologische (und günstigere) Version von Elses erfolgreichem Produkt für Kleinkinder auf den Markt bringen.

Diese neuen SKUs werden die Produktpalette von Else erweitern und dürften den Absatz über alle Kanäle weiter beschleunigen. Diese Produkte werden künftig (in verschiedenen SKUs und geringfügigen Variationen) in den USA, Kanada, Europa und auf anderen Märkten angeboten.

Pläne zur internationalen Markteinführung von Produkten

Else plant, in Kanada maßgeschneiderte Produkte sowohl online als auch im Einzelhandel zum Verkauf anzubieten. Der Start ist für das 1. Quartal 2022 geplant.

Nach der Entwicklung einer Reihe von Produkten, die der europäischen Richtlinie entsprechen, ist Else in Frankreich auf dem besten Weg zu einer Vertriebsvereinbarung mit der H&H-Gruppe.

Darüber hinaus führt Else mit der H&H-Gruppe Gespräche über den Vertrieb seiner Produktlinie über H&Hs grenzüberschreitende China-Plattform.

Else beabsichtigt, Anfang nächsten Jahres mit dem Verkauf seiner Produkte in Europa zu beginnen.

Marketing:

Das Unternehmen treibt Kundenbewusstsein, Umwandlung und Vertrieb weiter voran durch:

– Nutzung wichtiger und gezielter Partnerschaften mit Influencern, einschließlich integrierter Programme mit Tori Spelling (Mutter von fünf Kindern, darunter ein Kind mit Laktoseintoleranz), Alicia Silverstone (vegane Mutter und Schauspielerin), Jade Roper Tolbert und Ali Fedotowsky, beide bekannt aus dem TV-Hit The Bachelorette des ABC-Kanals

– Aktivitäten mit Einflussnehmern in Verkaufsstellen zur Verkaufsunterstützung

– Erweiterung der Anhängerschaft der Instagram-Seite des Unternehmens auf 20.000 ausgesprochen aktive und treue Markenanhänger.

– umfangreiche bezahlte Werbung auf bezahlten sozialen Kanälen sowie Lancierung einer ersten Kampagne über Streamingdienste/Fernsehen (über 5.000.000 Aufrufe)

– Verteilung von Proben der neuen Linie Plant-Powered Kids Nutrition an 6.000 Mütter in den USA über das Netzwerk Moms Meet

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61626/ElseNutritionCorporateUpdateSep2321_DE_PRcom.003.png

– Einführung eines Schaufensters der Marke Else auf Amazon.com.

– Wichtige PR-Aktionen, einschließlich: eine eigene Live-Serie auf Instagram mit Gesprächen zwischen Ernährungsexperten und Prominenten über Erziehung im Bereich pflanzliche Ernährung, die zu über 560.000 Uniqe-Impressions führte; Markenpartnerschaften mit ECOS, einem Unternehmen, das umweltsichere Reinigungsprodukte entwickelt.

– Gezielte bezahlte Online-Kampagnen zur Unterstützung der Einführung von Else-Nahrungsprodukten in unterschiedlichen Verkaufsstellen.

– gezielte Partnerschaft mit dem Plant-Based Network, die im 3. und 4. Quartal Videospots auf dem Netzwerk sowie redaktionelle und Print-Berichte umfassen wird

– integrierte Partnerschaft mit der Kids With Food Allergies Association (KFA), die Teil der Asthma and Allergy Foundation of America bildet. Diese Partnerschaft ermöglicht es der Marke, nicht nur über 70.000 Familien mit kleinen Kindern mit Lebensmittelallergien zu erreichen, sondern auch tausende mehr anhand von gesponserten Inhalten.

– Pläne zum Test örtlicher Fernsehwerbungen als Ergänzung zum Marketingmix, wo dies geeignet erscheint.

– Einführung eines umfangreichen, auf Krankenpflegepersonal zugeschnittenen Health Care Practitioner (HCP)-Marketingprogramms.

Produktion:

Das Unternehmen führte seinen achten kommerziellen Produktionslauf seit Juli vergangenen Jahres durch und baute erfolgreich einen Warenbestand für die Ausweitung der Online- und Einzelhandelspräsenz im US-Markt und darüber hinaus auf.

In den letzten paar Monaten haben wir unsere Produktionsverfahren und die Produktqualität verbessert und produzieren konsistent ein qualitativ hochwertiges und gut auflösendes schmackhaftes Produkt, erklärte Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else. Unsere Produkte für Kinder können in einer Tasse oder einem Mixbecher mit kaltem Wasser zubereitet werden. Das ist etwas, was sowohl Kinder als auch Eltern lieben und schätzen, fügte sie hinzu.

Betriebliche Angelegenheiten in den USA und medizinisches Marketing/wissenschaftliche Angelegenheiten:

Das Unternehmen konnte Simeon Saunders, einen ehemaligen Divisional VP von Abbott Nutrition EMEA, gewinnen, der das Wachstum in den wichtigsten globalen medizinischen Marketingkanälen vorantreiben und die globalen wissenschaftlichen und klinischen Angelegenheiten des Unternehmens leiten wird.

Das Unternehmen hat außerdem Mike Glick, den ehemaligen Senior Director of Pediatric and Adult Nutrition von Abbott Nutrition US, als North America General Manager eingestellt, um seine Marketingstrategie und -abläufe für Gesundheitsberufler (HCP/Health Care Practitioners) zu leiten. Unter Mikes Leitung hat das Unternehmen eine neue, auf die HCP-Community ausgerichtete Website lanciert und ein langfristiges Marketing- und Schulungsprogramm für HCP gestartet, das sich an über 80.000 nordamerikanische Kinderärztinnen und -ärzte richtet.

Das Unternehmen führt mehrere klinische Studien durch, um die Marktzulassung für Säuglingsnahrung in den USA und der EU zu erhalten und um wissenschaftlich nachzuweisen, dass Elses Produktlinie das Wachstum von Kindern unterstützt und die Produkte von Kindern, ob gesund oder mit verschiedenen Unverträglichkeiten, gut vertragen werden. Das Unternehmen befindet sich aktuell in den letzten Vorbereitungen für eine Wachstumsstudie an gesunden Kleinkindern und stellt die Protokolle für eine Hypoallergenitätsstudie an Kleinkindern mit Kuhmilchallergie fertig.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Childrens Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Childrens Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Frau Hamutal Yitzhak, CEO, Gründungsmitglied & Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Tel.: +972(0)3-6445095

Herr Sokhie Puar, Director von Else Nutrition

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Tel.: 604-603-7787

