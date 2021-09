Stefan Bauerfeind erzählt in „Die Henne Hennriette“ die Geschichte einer ganz besonderen Henne.

Es beginnt alles damit, dass eines Tages ein Adler über dem Berghof der Familie Huber herum flog. Der Hahn warnte alle Anwohner, doch die Henne Hennriette reagiert anders als die anderen Hühner, die in wilder Panik in die Scheune rannten. Nein, Hennriette, die ein wenig pummelig ist, schaut dem Adler fasziniert zu. Glücklicherweise ist dieser auf der Jagd nach einem Kaninchen und Hennriette kommt mit dem Leben davon. Doch seit diesem Moment möchte sie unbedingt so fliegen können wie ein Adler und macht sich auf den Weg in die Berge, um vom Adler selbst das Fliegen zu lernen, obwohl die anderen Hühner das für keine besonders gute Idee halten. Wird die Henne am Ende ihren Traum erfüllen können?

Die schönen Illustrationen von Lydia Neuschmelting verwandeln das Kinderbuch „Die Henne Hennriette“ von Stefan Bauerfeind in das ideale Buch zum Vorlesen, da Text und Bild perfekt zusammen passen und dafür sorgen, dass Kinder beim Zuhören und Anschauen der Bilder sehr viel Spaß haben werden. Der Autor ist ein Mensch, der einfach gerne Geschichten für kleine und große Kinder erzählt. Mit diesem Buch legt er via tredition nun eine Geschichte vor, die gelungen ist und beim Zielpublikum bestimmt sehr gut ankommen wird.

„Die Henne Hennriette“ von Stefan Bauerfeind ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37264-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

