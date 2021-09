Alexander Webb lässt die Leser in „Der Atem des Himmels“ in eine einprägsame Fantasy-Welt eintauchen.

Frylanias Mutter ist schwer krank. Ihr Zustand verschlechterte sich seit Wochen, und es ist allen klar, dass es sich dabei nicht, wie zuvor angenommen, um ein normales Winterfieber handelt. Frylania ist fest entschlossen, ihrer Mutter zu helfen. Sie hat nur ein Ziel vor Augen: Lyfa, den Wald des Lebens. Sie ist sich sicher, dass sie in diesem Wald ein Heilmittel finden kann. Doch was für Frylania als verzweifelter Versuch beginnt, ihrer kranken Mutter zu helfen, endet beinahe tödlich in einem Schneesturm, der über die weiten Ebenen Tyls wütet. Gerettet durch einen reisenden Händler, kehrt die göttliche Dienerin mit ihm in ihr Dorf zurück, wo sie ein Bild des Grauens erwartet. Eine Rune entlarvt die Angreifer: die Anhänger des blutrünstigen Gottes Sol Ka’an. Frylanias Mutter ist verschleppt worden und Frylania fasst den Entschluss, die Kultanhänger zu verfolgen.

Es beginnt in dem spannenden Roman „Der Atem des Himmels“ von Alexander Webb eine Reise, die Frylania in die fernen Wüstenlande führt. Sie findet treue Gefährten und muss sich mächtigen Widersachern stellen. Am Ende stößt sie auf ein Geheimnis, das eine große Bedrohung offenbart. Der Roman ist der Auftakt einer neuen Fantasy-Buchreihe, die den Lesern viel Lesespass verspricht. Der Autor wurde im Jahr 1993 in Landshut geboren. Er fand bereits früh im Leben eine Faszination für Fantasyromane und begann 2018, eigene Werke zu schreiben. Seine Bücher zeichnen sich durch tiefgründige Geschichten aus, die die Leser in eine einprägsame Fantasywelt eintauchen lassen.

„Der Atem des Himmels“ von Alexander Webb ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37531-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

