Kinder lernen in Christian Hankes „Die Eulenbande und die Lesenacht“ nicht nur das Lesen, sondern auch das Spielen der Gitarre!

Die Eulenbande, wie sich Neo, Lea und Finn gerne nennen, sind auf den ersten Blick ganz normale Kinder, die heute die alljährliche Lesenacht ihrer Schule „Gedankenhoch“ besuchen. Doch irgendetwas ist dieses Mal nicht ganz normal und ein wenig komisch. Wird diese Nacht wie jede andere sein und sind die Kinder wirklich so gewöhnlich wie alle denken? Immerhin gab es in dem Dorf Saalbach auch eine Hexe und einen Zauberer, deren Geschichte so gut wie jeder kennt. Ein bestimmter Aspekt dieser Geschichte scheint bei dieser besonderen Lesenacht eine wichtige Rolle zu spielen. Doch wird am Ende trotzdem alles gut gehen?

Mit der unterhaltsamen Eulenbande-Reihe, die mit „Die Eulenbande und die Lesenacht“ von Christian Hanke beginnt, können Kinder sowohl lesen als auch gleichzeitig Gitarre lernen! In der lustigen Geschichte finden sich immer wieder praktische Übungen zum Lesetext der Abenteuergeschichte mit ausführlichen Erklärungen, die man außerdem auch online finden kann. Das Buch wird durch tolle Illustrationen von Markus Geiß ergänzt. Das nächste Abenteuer in der Reihe wird unter dem Titel „Die Eulenbande und der Drachenschatz“ erscheinen.

„Die Eulenbande und die Lesenacht“ von Christian Hanke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30926-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.