Die Menschheit braucht in Marius Krauters „Unerbittlich und unveränderlich“ einen neuen, bewohnbaren Planeten, um zu überleben.

Der Astronaut Ian und seine elfjährige Tochter Viola sehen sich nur wenige Wochen im Jahr. Ian hat die Begeisterung für das All und die Raumfahrt an sein kleines Mädchen weitergegeben. Doch leider stirbt Violas Vater durch einen Unfall. Dieser und weitere familiäre Umstände führen dazu, dass Viola bei ihrer Großmutter Dolores aufwächst und als jüngste und jahrgangsbeste Ingenieurswissenschaftlerin bei derselben Raumfahrtbehörde zu arbeiten beginnt, wie zuvor ihr Vater.

Die Geschichte reicht bis in die 1970er Jahre zurück, in der die NASA und deren Mitarbeiter wie Frank DeLucci oder Dave Clarke mit den Voyager Sonden große Pionierarbeit leisteten. Doch alle Errungenschaften und Erkenntnisse der Menschheitsgeschichte werden vom riesigen Halley’schen Kometen überschattet, der seine Umlaufbahn geändert hat und in naher Zukunft mit der Erde kollidieren wird.

Viola und ihre Kollegen stehen im Verlauf des spannenden Romans „Unerbittlich und unveränderlich“ von Marius Krauter vor der Herausforderung, die Menschen von der Erde zu bringen und einen anderen, bewohnbaren Planeten zu finden, ehe ihr Heimatplanet zerstört wird. Während Professor Neustädter an der Kryonisierung von Menschen forscht und zunächst keine Erfolge erzielt, soll eine von Viola erschaffene künstliche Intelligenz helfen, die Menschheit zu retten. Diese stellt die Wissenschaftler jedoch vor neue Herausforderungen, die das Überleben der Menschheit immer wieder in Gefahr bringt.

„Unerbittlich und unveränderlich" von Marius Krauter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27531-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

