Jens Knospe beschreibt in der romantischen Lyrik im Sammelband „Des Grauburgunders Morgenröte“ die verschiedenen Aspekte der Liebe.

Die Liebe ist laut dem Autor dieses neuen Buchs wie ein Wein. Er beschreibt die Liebe als etwas, das atmen will; manchmal zögerlich, wie es ein Weißwein wohl eher begehrt, manchmal unaufhörlich wie der ein oder andere Vertreter seines rötlichen Pendants. Allzu gern verzehrt sie sich danach, ihr liebliches Bouquet zu entfalten, dabei zaghaft und furchtlos zugleich des Mundes Lippen mit einem Film von unvergesslicher, süßlicher Note zu versehen und schlussendlich den Rachen, den Hals und all das innere, vom Herzen getragene Konglomerat an Empfindungen in ein wohltemperiertes Chaos zu stürzen, das daraufhin damit beginnt, das Atmen durch seine unentwegten, erhebenden Gefühlsregungen immer mehr zu erschweren.

Doch bleibt sie, so zeigen die Gedichte in „Des Grauburgunders Morgenröte“ von Jens Knospe, zu lange unberührt und unerfüllt, dann gewinnt sie mit fortlaufender Zeit immer mehr an fadem Beigeschmack und kippt irgendwann, wird für immer und ewig im irreversiblen Maße ungenießbar. Der im November 1987 in Dresden geborene Autor begann nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Uhrmacher. Nach mehreren Jahren der Niederschrift kürzerer, lyrischer Gedankenschweife für den kleinen, persönlichen Kreis begann er 2020 ernsthaft an einem Gedichtband zu arbeiten. Zwischenmenschliche Erfahrungen des Autors, aber auch die Beobachtung der seinigen Umwelt haben im Zusammenspiel mit der Liebe zur Kunst zu einer ersten Zusammenführung lyrischer Kreationen geführt.

„Des Grauburgunders Morgenröte“ von Jens Knospe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26521-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

