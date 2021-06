Dr. Max. S. Justice erklärt in „Mindset Führung und Vernunft“, warum Führungskräfte am richtigen Mindset scheitern und wie man dies vermeiden kann.

Deutschland in den 2020ern, schauen wir in unsere Gesellschaft, in unsere flauschige Luxuswelt, wo kaum etwas fehlt. Zur Orientierung dienen die Naturgesetze, technisches und

betriebswirtschaftliches Wissen, eine gute Menschenkenntnis sowie das Wissen um menschliche Interaktion und das, was den Erfolg menschlicher Organisationen ausmacht, Unternehmen genannt. In den Wirtschaftsunternehmen dieses Landes wird unser Wohlstand erarbeitet. Sie sind das Kernstück dieses Landes.

Die Führungskräfte dieser Unternehmen sind entscheidend für den Unternehmenserfolg, die Unternehmenskultur und ein motivierendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter. Was Nicht- oder

Schlecht-Führung bewirkt, haben die letzten Monate mit Covid-19 in dramatischer Art gezeigt.

Und auch in den Unternehmen scheitern viele Führungskräfte an ihrem Mindset. Das ist immer wieder die offensichtliche und schwerwiegende Antwort. Folgen Sie mit mir den Akteuren. Von der Ich-AG, dem Ein-Mann-Unternehmen, bis zum Marktführer

mit vierstelliger Mitarbeiterzahl und einem weltweit agierenden Großunternehmen. Warum sind die Führungskräfte aus verschiedenen Branchen mit ihren Mitarbeitern keine Sieger-Mannschaft geworden?

Wichtig ist laut dem Ratgeber „Mindset Führung und Vernunft“ von Dr. Max. S. Justice ein klarer Blick auf die lebendigen, dynamischen Abläufe, die Akteure, die verschiedenen

Gruppen von Menschen und Personen. Ein freier Blick, ganz ohne Tabus, Parteibücher oder sonstige beschränkende Ideologien. Nach einem kompakten Intro zu einer vernunftsbasierten Unternehmensstruktur, einer motivierenden Unternehmenskultur, Wertschöpfungsorientierung, ergebnisorientierter Arbeitsmethodik und dem Mindset Führung und Vernunft lebt das Buch von Fallspielen aus realen Unternehmen.

„Mindset Führung und Vernunft“ von Dr. Max. S. Justice ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31056-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

