BTS ist zurück: Globales Comeback entfacht neuen Hype – offizielles Hörbuch rückt in den Fokus

BTS ist zurück und sorgt weltweit für Rekorde. Das Comeback lenkt den Blick auf das offizielle Hörbuch „Beyond The Story“, das die einzigartige Erfolgsgeschichte der Band erstmals vollständig erzählt.

Die größte K-Pop-Band der Welt ist zurück – und mit ihr ein globaler Hype, der aktuell alle bisherigen Dimensionen sprengt. Nach fast vier Jahren Pause aufgrund der obligatorischen Militärdienste feiern BTS ihr spektakuläres Comeback mit neuem Album, weltweiter Medienpräsenz und einem historischen Live-Event.

Am 20. März 2026 erschien das neue Studioalbum „ARIRANG“, das bereits am ersten Tag millionenfach verkauft wurde und internationale Streaming-Rekorde aufstellte. Parallel dazu kehrte die siebenköpfige Band mit einem monumentalen Konzert in Seoul auf die Bühne zurück – erstmals wieder in vollständiger Besetzung. Das Event wurde live über Netflix in mehr als 190 Länder übertragen und gilt schon jetzt als eines der größten globalen Musikereignisse des Jahres. (The Guardian)

Begleitet wird das Comeback von einer umfassenden Medienoffensive: Internationale Leitmedien berichten ausführlich über die Rückkehr der Band, während Netflix mit der Dokumentation „BTS: The Return“ einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Reunion liefert. (AP News)

BTS, die seit ihrem Debüt 2013 zu einer der einflussreichsten Musikgruppen weltweit aufgestiegen sind, haben den globalen Siegeszug von K-Pop maßgeblich geprägt. Mit zahlreichen Chartrekorden, Milliarden Streams und einer der größten Fanbases der Welt („ARMY“) zählen sie zu den bedeutendsten Pop-Phänomenen des 21. Jahrhunderts.

Mit dem aktuellen Comeback rückt nun auch ein Werk wieder verstärkt in den Fokus, das die außergewöhnliche Geschichte der Band so umfassend wie kein anderes erzählt: das offizielle Hörbuch „Beyond The Story – 10 Jahre BTS – Die Aufzeichnung“.

Das Hörbuch – basierend auf dem ersten offiziellen Buch der Band – zeichnet den kompletten Werdegang von BTS nach: von den Anfängen vor dem Debüt bis zum globalen Durchbruch. In exklusiven Interviews gewähren die Mitglieder persönliche Einblicke in ihre Entwicklung, kreative Prozesse und Herausforderungen. Die journalistische Begleitung durch Myeongseok Kang, der die Band über mehrere Jahre intensiv begleitet hat, verleiht dem Werk besondere Tiefe und Authentizität.

Mit einer Laufzeit von rund 13 Stunden, gesprochen von Mike Daejeon und Samuel Jeonju in deutscher Sprache, bietet das Hörbuch ein einzigartiges Hörerlebnis für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen. Die Produktion wurde von Hörerinnen und Hörern hervorragend aufgenommen und erreicht Bestbewertungen auf Plattformen wie Audible.

Gerade im Kontext der aktuellen Reunion gewinnt das Hörbuch eine neue Relevanz: Es liefert den Hintergrund, das Verständnis und die emotionale Tiefe zu einem der größten Comebacks der Popgeschichte.

Das Hörbuch „Beyond The Story – 10 Jahre BTS – Die Aufzeichnung“ ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar, darunter Audible, Spotify, Apple Books, Thalia und viele weitere.

Weitere Informationen und Direktzugang zum Hörbuch:

https://push.fm/fl/bts2026

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