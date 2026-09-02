BooqSound vertont Weltliteratur: „The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ als Pop-Album

Autor Jens Martin Heisch vertont mit seinem Label „BooqSound“ Klassiker der Weltliteratur als Pop-Konzeptalben – ein Song pro Kapitel, jeder Refrain endet mit einem echten Zitat aus dem Original.

Was wäre, wenn jedes Kapitel eines Buches seinen eigenen Song hätte? Aus dieser Frage ist BooqSound entstanden – ein crossmediales Label, das Literatur, Musik, Bildkunst und Video zusammenbringt. Hinter dem Projekt steht ein einzelner Mensch: der 60-jährige Autor und Kreative Jens Martin Heisch vom Mittelrhein.

Seine Werkreihe „BooqSound Classic Edition“ vertont gemeinfreie Klassiker der Weltliteratur Kapitel für Kapitel. Jeder Song fängt die Stimmung eines Kapitels ein, und jeder Refrain endet mit einem echten, wortgetreuen Zitat aus dem Originaltext. Dazu entstehen eigens gestaltete Cover und kurze Videos in einem wiedererkennbaren Kunststil.

Das erste vollständige Album ist eine Vertonung von Robert Louis Stevensons berühmter Novelle „The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ – der Geschichte über die zwei Seiten in jedem Menschen. Zehn Kapitel werden zu zehn Pop-Songs, verbunden durch ein durchgehendes musikalisches Konzept, in dem sich zwei Klangwelten – die von Dr. Jekyll und die von Mr. Hyde – langsam ineinander auflösen.

Möglich wird ein solches Projekt für eine kreative Einzelperson erst durch die Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz. Für Heisch ist das mehr als eine praktische Hilfe – es ist ein historischer Umbruch: „Für mich ist die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz in etwa so bedeutend wie in der Steinzeit die Entdeckung und Nutzung des Feuers. Wer versucht, in Zukunft ohne KI durchs Leben zu gehen, der wird sich – um bei dem Bild zu bleiben – auf kurz oder lang ganz schön einen abfrieren.“

Dabei versteht Heisch die Technik als Werkzeug, nicht als Ersatz für den Menschen: „Ich sehe KI wie einen Pinsel oder ein Instrument. Sie nimmt mir nicht die Idee ab und nicht die Entscheidung, was gut ist und was nicht.“ Wichtig sei ihm die kritische Neugier und die schöpferische Nutzung der neuen Möglichkeiten – ebenso wie ein verantwortungsvoller Umgang und faire Rahmenbedingungen.

Hinter dem Konzept steht auch ein kultureller Anspruch: klassische Literatur für eine Generation zugänglich zu machen, die Musik streamt und auf Plattformen wie TikTok zu Hause ist. Wer den Song hört, stößt vielleicht zum ersten Mal auf Stevenson – und wer Stevenson kennt, entdeckt ihn neu.

Nach den einzelnen Auskopplungen erscheint das vollständige Album „The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ – eine BooqSound Classic Edition am 11. September 2026 auf vielen gängigen Streaming-Plattformen. Vorbestellungen sind ab dem 1. September 2026 bei Amazon Music und iTunes möglich; der Albumpreis beträgt 6,99 US-Dollar. Weitere Informationen und Videos zu den einzelnen Album-Tracks sind bereits auf dem BooqSound TikTok-Kanal veröffentlicht.

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BooqSound Inh. Jens Martin Heisch

Herr Jens Martin Heisch

Chablis-Str. 54

55430 Oberwesel

Deutschland

fon ..: Mobil 0155-65053596

web ..: http://www.booqsound.de

email : pressekontakt@booqsound.de

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