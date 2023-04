Die neu Stimme am Schlagerhimmel

Hediphon Records ist eine kleine und feine Plattenfirma/Label aus dem Aachener Land. Sie wurde vor über 30 Jahren gegründet. Zu ihr gehört auch der MHR Musikverlag. Elisabeth Blankenheim ist die Label-Chefin und kümmert sich mit einigen freien Mitarbeitern um die Belange der Firma und ihre Gesangskünstler. Ihr größtes Zugpferd ist Elizabeth Powerlady. Das ist der Künstlername von Frau Blankenheim als Sängerin. Elisabeth und ihr Team sorgen dafür, dass neue und junge Interpreten in einem professionellen Tonstudio ihre Songs aufnehmen können. Es wird auch dafür gesorgt, dass die Radiosender in Deutschland, dem deutschen Sprachraum und weltweit diese produzierten Lieder auch spielen können. Das geschieht durch Einstellung in die Bemusterungsplattform MPN und direkte Bemusterung per Mail. Auch die Veröffentlichung auf Online-Plattformen und sozialen Medien wie Facebook ist damit enthalten. Bei flotten und tanzbaren Titeln wird auch eine DJ-Bemusterung vorgenommen. Die Bereitstellung der Lieder bei Verkaufsportalen und Streaming-Diensten gehört auch zum Portfolio. Hediphon kümmert sich umfassend um seine Künstler.

Nun wurde eine neue Sängerin für den Schlager gewonnen – Bianca!

Die neue Sängerin kommt aus Hessen und wird mit „Frag nicht“ im April ihre erste Single als Debüt bei Hediphon und MHR Musikverlag veröffentlichen. Die Schlagerfans können sich auf eine neue interessante Stimme freuen. Die junge Dame arbeitet als Krankenschwester und hat dort mit ihrer Musik schon die Bewohner/Patienten begeistert. Seit Jahren tritt Bianca bei Hochzeiten, Taufen und sogar Beerdigungen auf. Besonders die fröhlichen Feste machen Bianca sehr viel Spaß und Freude. Da ist es ja logisch und konsequent die erste eigene Single auf den Markt zu bringen. Bianca freut sich schon riesig darauf und ist dankbar, dass Hediphon ihr das ermöglicht.

Mehr Infos zu Hediphon Records gibt es im Internet unter www.hediphon.de und bei ihr in den sozialen Medien. Bianca Erbe ist auf Facebook zu finden.

Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

