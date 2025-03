Arno Verano verzaubert mit neuer Single „# inlove“

Ein Lied zum totalen Abtanzen

Der Hamburger Sänger Arno Verano präsentiert seine neue Single „#inlove“, eine mitreißende Ode an die große Liebe. Der Song, der mit viel Herzblut und Kreativität entstanden ist, erhielt beim German Songwriting Award vorab schon eine Auszeichnung als einer der besten Titel im Bereich „Pop-Schlager“ unter Hunderten von Einsendungen. Ein frischer- neuer Style ala Verano.

Geschrieben von Ilona Bouraud und komponiert von Holger Florian und Davin Bernhard, erzählt „#inlove“ die Geschichte eines überwältigenden Glücksgefühls nach unzähligen Dates. Der Funke ist übergesprungen, die Liebe gefunden – und das wird mit der ganzen Welt geteilt: Bilder von Zweisamkeit, eingefangene Momente des großen Glücks, prägen nun die Social-Media-Kanäle. „#inlove“ fängt nicht nur die Euphorie und die Intensität dieser frisch entflammten Liebe perfekt ein, sondern spiegeln auch die Freude, die kleinen, kostbaren Momente des Lebens festzuhalten.

Arno Verano gelingt es, die Zuhörer mit seiner Stimme und der emotionalen Tiefe des Songs zu verzaubern und zeigt einmal mehr, dass er sich stets von Song zu Song weiterentwickelt.

**#Inlove – Verliebt, vereint, unvergesslich!**

Label Fiesta Records (GVL:LC 02000)

EAN/UPC 4099483027075

VÖ-Datum: 07.03.

Verlag/Publishers: Beverly Music Publishing e.K.

Text: Ilona Boraud

Musik: Davin Bernhard, Holger Florian

ISRC: DEZ922500549

Länge: 03:25 Minuten

Quelle: Büro Arno Verano

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

