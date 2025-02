Elena Camena besingt das „Echtes Leben“

Eine Hymne auf das Leben

„Echtes Leben“ spiegelt die Zeit der Generation X wieder.

Geboren in eine Zeit wo es noch moralische Grenzen gab, die nicht überschritten wurden. Man stritt miteinander, sprach sich aus und hat sich wieder vertragen.

In schlechten Zeiten hielt man zusammen, Nachbarn halfen sich untereinander. Man ging zur Schule, machte eine Ausbildung und fing an zu Arbeiten. Am Wochenende gab es Partys und man hatte einfach Spaß am Leben.

Der Blick ins Heute spiegelt ein anderes Leben wieder, an das man sich gewöhnen muss. Schleichend haben sich die Werte geändert.

Darüber singt in ihrem neuen Lied Elena Camena – über das echte und jetzige Leben.

Elena Camena singt seit Jahren Lieder und Songs in deutscher und englischer Sprache und verarbeitet in ihren Liedern Geschichten aus dem Leben. Selbst erlebtes und Geschichten von Freunden und Bekannten.

Elena Camena – Echtes Leben

VÖ-Datum: 1. März 2025

Komponist: Peter Hobbie, Text: Silke Herbst

Label und Labelcode: Fripe Music – LC Nummer : 24810

ISRC-Nummer: DEOB52500594

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Internet bei ihr in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram

Quelle: Büro Elena Camena

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

