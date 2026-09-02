Wenn die Schlösser in den Herbst starten

Der Schlösserherbst lädt vom 24. Oktober bis 8. November 2026 in die Gutshäuser, Schlösser und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Freuen Sie sich auf Kultur, Konzerte und Kulinarik im Herbst.

Schlösserherbst 2026 lädt zu Kultur, Genuss und besonderen Auszeiten in Mecklenburg-Vorpommern.

Mecklenburg-Vorpommern, September 2026.

Wenn sich die alten Alleen golden färben, das Laub in den Schlossparks raschelt und in den historischen Häusern wieder Kerzen, Kamine und Konzertsäle für Atmosphäre sorgen, beginnt eine besonders reizvolle Reisezeit in Mecklenburg-Vorpommern. Vom 24. Oktober bis 8. November 2026 lädt der Schlösserherbst dazu ein, Gutshäuser, Herrenhäuser und Schlösser zwischen Ostseeküste und Seenplatte neu zu entdecken.

Rund 1.100 denkmalgeschützte Gutshäuser prägen Mecklenburg-Vorpommern. Viele von ihnen sind heute Hotels, Ferienhäuser, Kulturorte, Restaurants oder private Refugien. Der Schlösserherbst bringt diese besondere Kulturlandschaft zusammen und verbindet Geschichte mit zeitgenössischer Kultur, regionaler Küche und herbstlichem Landleben.

Auf dem Programm stehen Konzerte und Lesungen, Kunst und Ausstellungen, Schloss- und Parkführungen, kulinarische Veranstaltungen, Workshops und besondere Wochenendarrangements. Dabei geht es nicht allein darum, historische Architektur zu besichtigen. Vielmehr können Besucher erleben, wie vielfältig die alten Häuser heute genutzt werden und wie lebendig das kulturelle Erbe Mecklenburg-Vorpommerns sein kann.

Von Kammermusik bis Kranichzug

Bereits der Auftakt am 24. Oktober zeigt die Bandbreite des Schlösserherbstes. Im Kranich Museum & Hotel in Hessenburg beginnt der Nachmittag mit einer musikalischen Finissage zur Ausstellung von Elke Siml. Am Abend folgt im Barocksaal von Schloss Vietgest das YARO Werkstattkonzert mit jungen Musikerinnen und Musikern.

Literarisch wird es vom 30. Oktober bis 1. November im Gutshaus Stolpe: Ein Wochenende mit Clemens von Ramin verbindet Lesungen mit feiner Kulinarik und Menüs im Restaurant des Hauses. Wer lieber selbst aktiv wird, kann am selben Wochenende im Gutshaus Ludorf an der Müritz beim Tanzwochenende „It takes two to tango…“ Standard- und Lateintanz mit einem Aufenthalt im historischen Gutshaus kombinieren.

Auch Kunst gehört zum Programm. Im Gutshaus Woserin findet vom 6. bis 8. November ein Workshop mit Gelli-Druck, Monotypie und Buchgestaltung statt. Im Schloss Badow wiederum verbindet ein Herbstwochenende Haus- und Parkführung, Gutsgeschichte, Pferde und historische Kutschen mit dem Aufenthalt in den Ferienwohnungen des Herrenhauses.

Der Herbst auf dem Teller

Der Schlösserherbst ist zugleich eine Einladung, Mecklenburg-Vorpommern kulinarisch zu entdecken. Im Weingut & Hotel Schloss Rattey trifft beispielsweise Mecklenburger Wild auf die Weine aus den eigenen Rebflächen. Spaziergänge durch die Weinberge, Weinverkostung und Sauna machen daraus eine herbstliche Landpartie mit Genuss.

Auch andere Häuser verbinden die Jahreszeit mit regionaler Küche und besonderen Übernachtungsangeboten. Schloss Gamehl bei Wismar setzt beim Arrangement „Goldener Herbst an der Ostsee“ auf Schlossübernachtung, Frühstück und herbstliches Candle-Light-Dinner. Das Wasserschloss Mellenthin auf Usedom kombiniert Schlossromantik mit Spaziergängen und Radtouren durch das herbstliche Achterland, Wellness und Kulinarik. Im Herrenhaus Vogelsang findet ein kleines Tafelmahl in historischer Kulisse statt. 3x Köstlich ist ein kleines Gourmet-Festival für Feinschmecker in der Seenplatte. Regionale Produkte, saisonale Gerichte und drei zauberhafte Gutshäuser laden ein:Gutshaus Ludorf, Kavaliershaus Finckener See und Gutshaus Lexow. 2 Termine jeweils Donnerstag bis Sonntag am 29.10. bis 1.11. und 5. bis 8.11.2026.

Urlaub hinter historischen Mauern

Gerade die Verbindung von Kulturprogramm und Kurzurlaub macht den Schlösserherbst zu einem besonderen Reiseanlass. Nach einem Spaziergang durch buntes Laub wartet das historische Gutshaus, nach einer Führung vielleicht ein Abendessen, ein Konzert oder ein Glas Wein. Statt Hochsaison und sommerlichem Trubel bestimmen nun frische Luft, weite Landschaften und die Ruhe des Landlebens den Rhythmus.

So führt der Schlösserherbst quer durch Mecklenburg-Vorpommern und zeigt, dass die historischen Häuser des Landes keine Kulissen einer vergangenen Epoche sind. Sie sind lebendige Orte, an denen Gastgeber, Kulturschaffende, Hoteliers, Gastronomen und engagierte Eigentümer immer wieder neue Geschichten schreiben.

Der Schlösserherbst 2026 findet vom 24. Oktober bis 8. November 2026 in Gutshäusern, Herrenhäusern und Schlössern in Mecklenburg-Vorpommern statt. Das Programm umfasst Kulturveranstaltungen, Führungen, Konzerte, Lesungen, Kunst, Kulinarik sowie Reise- und Übernachtungsangebote.

Weitere Informationen und das laufend aktualisierte Programm unter Baltic Manors.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schlösser, Guts- und Herrenhäuser MV e.V.

Claudia Schaffhausen

Am Rondel 7-8

17207 Ludorf a.d. Müritz

Deutschland

fon ..: 01728850106

web ..: https://www.baltic-manors.eu/de/gutshaeuser-mv.html

email : kontakt@mein-urlaub-im-schloss.de

Etwa 2.000 Gutshäuser und Schlösser gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, 1.010 davon denkmalgeschützt, das Bundesland bietet damit eine einzigartige Dichte an historischen Baudenkmälern. Der Verein der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser Mecklenburg-Vorpommern setzt sich seit 2007 für eine kulturelle und touristische Nutzung ein, um neues Leben in die alten Häuser zu bringen. Die mittlerweile über 90 Vereinsmitglieder bestehen aus engagierten Unternehmer*innen und Gutshaus-Retter*innen, die individuelle Oasen für den ländlichen Urlaub bereit halten. Der Verein zeichnet verantwortlich für das Festival der Gutshäuser, die MittsommerRemise, die jährlich im Juni in private und öffentliche Gutshäuser lockt ebenso wie für den Schlösserherbst.

Pressekontakt:

Schlösser, Guts- und Herrenhäuser MV e.V.

Frau Claudia Schaffhausen

Am Rondel 7-8

17207 Ludorf a.d. Müritz

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email : kontakt@mein-urlaub-im-schloss.de

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