„Der Quiz-Champion“: Eine ganze Nacht für die Deutsche Krebshilfe

Prominente quizzen und engagieren sich für Menschen mit Krebs

Bonn – Zum sechsten Mal steht „Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special“ im Zeichen der Deutschen Krebshilfe. Am Samstag, 5. September 2026, begrüßt Johannes B. Kerner um 20.15 Uhr live im ZDF zahlreiche prominente Gäste zu einem Quizabend für den guten Zweck. In diesem Jahr stellen die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten Franziska Knuppe, Moritz Bleibtreu und Henning Baum ihr Wissen unter Beweis. Gemeinsam setzen sie sich für krebskranke Menschen ein und rufen dazu auf, die Arbeit der Deutschen Krebshilfe mit Spenden zu unterstützen.

Ab 23.15 Uhr geht es im Streamingportal des ZDF unmittelbar mit „Der Quiz-Champion – Die Spenden-Challenge“ weiter, ab 1.00 Uhr auch erneut parallel im linearen Fernsehen. Premiere in diesem Jahr: Erstmals wird der Quizabend auch auf dem Twitch-Kanal des ZDF gestreamt.

„Die Deutsche Krebshilfe macht einen wichtigen Unterschied im Leben vieler krebskranker Menschen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen durch diesen besonderen Quizabend Aufmerksamkeit für die wertvolle Arbeit der Krebshilfe zu schaffen und möglichst viele Menschen für das Thema zu sensibilisieren“, so Moderator Johannes B. Kerner.

„Seit vielen Jahren verbindet uns mit Johannes B. Kerner und dem ZDF eine vertrauensvolle Partnerschaft. Dass sich so viele Menschen an diesem Abend gemeinsam für krebskranke Menschen engagieren, ist alles andere als selbstverständlich. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe. „Die Spendengelder ermöglichen es uns, wegweisende Projekte und Initiativen in der Krebsforschung zu fördern, Betroffene und ihre Angehörige zu unterstützen und die Bevölkerung umfassend über Krebs aufzuklären“, ergänzt die Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, Professorin Dr. Rita Schmutzler, die in der Sendung live dabei sein wird.

Prominenter Einsatz für die Deutsche Krebshilfe

In diesem Jahr treten die Quiz-Kandidaten Moritz Bleibtreu, Henning Baum und Franziska Knuppe gegen Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Johann Lafer, Sarah Wiener (Ernährung), Felix Neureuther (Sport), Elton (Film und Fernsehen) sowie Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen) an. Der Quiz-Kandidat, der in den fünf Duellen die meisten Siege erringt, wird Quiz-Champion. Gleichzeitig sichert jedes gewonnene Duell 20.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe. Damit sind bis zu 100.000 Euro für den guten Zweck möglich.

Neben spannenden Wissensduellen ruft die Sendung zu Spenden für die Deutsche Krebshilfe auf – und macht sichtbar, was damit erreicht werden kann. Reportagen und Gespräche geben Einblicke in Projekte der gemeinnützigen Organisation, zeigen Fortschritte in der Krebsforschung und erzählen bewegende Geschichten von Menschen, die mit einer Krebserkrankung leben.

Während der Sendung nehmen Prominente im Studio die Spendenanrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen. Mit dabei sind unter anderem die Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention und TV-Moderatorin Susanne Klehn, Curvy-Model und Fernsehmoderatorin Angelina Kirsch, die Schauspieler Kostja Ullmann und Timothy Peach, die frühere Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg, sowie Minerva Hase und Nikita Volodin, die deutschen Eiskunstlaufweltmeister.

Spenden-Challenge, Mutmach-Geschichten und Präventionstipps bis in den frühen Morgen

Im Anschluss geht es ab 23.15 Uhr im Streamingportal des ZDF und ab 1.00 Uhr im linearen Fernsehen mit der „Der Quiz-Champion – die Spenden-Challenge“ weiter. Influencerinnen und Influencer sowie Social-Media-Stars von Plattformen wie YouTube, Instagram und Twitch stellen sich im Laufe der Nacht in immer neuen Spielrunden der Spenden-Challenge. Für jedes gewonnene Duell erspielen sie zusätzlich 1.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe.

Neben dem Quizgeschehen stehen in der Verlängerung der Sendung persönliche Mutmach-Geschichten sowie Interviews unter anderem mit der Krebsforscherin Dr. Hanna Heikenwälder und Silke Guercke, Übungsleiterin im onkologischen Rehasport, im Mittelpunkt. Die Expertinnen geben konkrete Tipps und Hilfestellungen, unter anderem zu den Themen Krebsprävention und Bewegung.

Details zur Ausstrahlung

20.15 – 23.15 Uhr, live im ZDF und im Streamingportal des ZDF

„Der Quiz-Champion – das Spenden-Special“: Drei prominente Kandidatinnen und Kandidaten spielen um den Titel des Quiz-Champions und bis zu 100.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe.

23.15 – 5.45 Uhr, live im Streamingportal des ZDF, ab 1.00 Uhr auch wieder im linearen Fernsehen.

„Der Quiz-Champion – die Spenden-Challenge“: Content Creator erspielen in Quizduellen und Challenges Runde für Runde weitere Spenden. Ergänzt wird die Nacht durch Gespräche über die Arbeit und die wichtigen Themen der Deutschen Krebshilfe.

20:00 – 02:00 Uhr: Paralleler Stream auf dem ZDF-Twitch-Kanal.

Die Hosts Rosemondy und Tim Horus begleiten den Abend mit einem eigenen Twitch-Programm und zusätzlichen Aktionen und Überraschungen.

Informationen zu den Spendentelefonen

Die Spendentelefone sind von Samstag, 5. September, 20.15 Uhr bis Sonntag, 6. September, 19.00 Uhr unter der Aktionstelefonnummer 01802 10 10 30 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz) erreichbar. Spenden sind auch online möglich unter www.krebshilfe.de/quiz-champion/.

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Frau Charlotte Weiß

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Die Deutsche Krebshilfe ist eine gemeinnützige Organisation. Ihr Ziel ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Die Deutsche Krebshilfe fördert Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe.

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