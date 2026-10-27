Wenn Begegnungen mit Pferden berühren und verändern – Neuer Podcast mit wahren Geschichten

Neuer Podcast „Mensch.Pferd.Begegnungen.“ von EQzellent® erzählt wahre Geschichten über die besondere Kraft pferdegestützter Coachings & Trauerbegleitungen – bewegend und emotional.

Erftstadt, 27. Oktober 2026 – Ein Mensch steht vor einer schwierigen Entscheidung, oder ringt mit einer festgefahrenen Beziehung, muss Abschied nehmen oder sucht einen Weg, mit Veränderungen umzugehen. Pferde unterstützen dabei, Klarheit zu gewinnen, neue Perspektiven zu entwickeln und Selbsterkenntnisse zu erlangen. Und manchmal sind diese Begegnungen mit den Pferden äußerst tiefgehend und berührend für den Coachee. Genau von solchen Momenten erzählt der neue Podcast „Mensch.Pferd.Begegnungen“ von EQzellent®.

Die beiden pferdegestützten Lehrcoaches Anabel Schröder und Diana Brasse sprechen im Podcast mit Coaches und Trauerbegleiter:innen, die von ihren bewegendsten Praxisfällen erzählen. Die Gäste geben Einblick, was sie in ihrer Arbeit erlebt haben, welche Rolle das Pferd dabei spielte und warum manche Begegnungen nachhaltig in Erinnerung bleiben. Es sind wahre Geschichten, die berühren, inspirieren und oft für Gänsehautmomente sorgen.

So berichtet eine Coachin beispielsweise von einem entfremdeten Mutter-Sohn-Verhältnis und davon, wie eine Begegnung mit Pferden einer Mutter half, anzunehmen, was sie nicht ändern konnte, und inneren Frieden zu finden. Eine andere Geschichte handelt von einem Paar, das sich in einer festgefahrenen Beziehung kaum noch erreichte. Das Pferd wurde zum Türöffner für Emotionen und ermöglichte erste Schritte aufeinander zu.

Jede Episode gibt einen authentischen Einblick in einen echten Coaching- oder Trauerbegleitungsprozess. Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren, welche Themen die Menschen mitbringen, wie die Pferde reagieren und welche überraschenden Erkenntnisse und Veränderungen durch die Begegnung zwischen Mensch und Pferd entstehen können.

_“Mich interessieren die Momente, in denen etwas in Bewegung kommt – manchmal ganz leise, manchmal überraschend deutlich“,_ beschreibt EQzellent-Gründerin Anabel Schröder die Idee hinter dem Podcast. „_Wir wollen keine Erfolgsgeschichten konstruieren und Pferde zu Wundertieren erklären. Wir möchten erzählen, was tatsächlich geschehen ist, was Menschen dabei erlebt haben und was diese Begegnungen in ihnen ausgelöst haben.“_

Der Podcast richtet sich an alle, die sich für persönliche Entwicklung, zwischenmenschliche Beziehungen und die besondere Verbindung zwischen Mensch und Pferd interessieren. Auch wer bisher wenig über pferdegestütztes Coaching weiß, erhält einen unmittelbaren Einblick in diese Arbeit – nicht über theoretische Erklärungen, sondern über persönliche Erlebnisse und authentische Geschichten.

Mit „Mensch.Pferd.Begegnungen“ möchte EQzellent zugleich den Menschen eine Stimme geben, die mit Pferden andere Menschen begleiten. Die Gäste sind ausgebildete pferdegestützte Coaches und Trauerbegleiter:innen, die von ihren Erfahrungen, berührenden Begegnungen und den Momenten erzählen, die ihre Arbeit besonders machen.

Neue Folgen sind auf allen großen podcast-Plattformen sowie auf YouTube unter dem Namen „Mensch.Pferd.Begegnungen“ zu finden.

Youtube: https://www.youtube.com/@Coachingmitpferdpodcast

Spotify: https://open.spotify.com/show/5c59vDUXXHTbNZQYnV4bHF

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EQzellent Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings

Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

53819 Neunkirchen Seelscheid

Deutschland

fon ..: +4917664600495

web ..: https://www.pferdegestuetzte-coachings.de/

email : anabel@eqzellent.de

EQzellent ist ein Bildungszentrum für pferdegestütztes Coaching, Achtsamkeit und Trauerbegleitung. Das Unternehmen bietet Aus- und Weiterbildungen für Menschen an, die Pferde professionell in Coaching- und Begleitungsprozesse einbeziehen möchten. Im Mittelpunkt stehen fundierte Coachingmethoden, die bewusste Einbindung des Pferdes und eine qualitätsorientierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug.

Mehr zu EQzellent: https://www.pferdegestuetzte-coachings.de/



Pressekontakt:

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Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

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