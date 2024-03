tinyWASH Werksausrüster bei elan Yachts Slovenien

tinyWASH, der anerkannte Spezialist für Waschmaschinen mit integriertem Trockner, speziell entwickelt für mobile Lebens- und Reisestile, macht einen bedeutenden Sprung in der maritimen Welt.

Das Unternehmen kündigte kürzlich eine wegweisende Partnerschaft mit Elan Yachts, einem der führenden Yachthersteller in Slowenien, an. Durch diese Zusammenarbeit wird tinyWASH offizieller Werksausrüster für Elan Yachts, was eine signifikante Erweiterung seiner Marktpräsenz im Boots- und Yachtbereich darstellt.

Die Bedeutung der Partnerschaft

Diese strategische Allianz mit Elan Yachts stellt für tinyWASH einen entscheidenden Schritt dar, um seine innovativen Wasch- und Trockenlösungen einem breiteren und anspruchsvollen Publikum im maritimen Sektor anzubieten. Die Integration der tinyWASH-Geräte in die luxuriösen Yachten von Elan bietet den Eignern und Gästen nicht nur zusätzlichen Komfort und Bequemlichkeit, sondern unterstreicht auch das Engagement beider Marken für Qualität, Innovation und die Verbesserung des Lebens an Bord.

Für Elan Yachts bedeutet die Partnerschaft mit tinyWASH eine Bereicherung ihres Angebots durch eine weitere hochwertige Ausstattungsoption, die den Lebensstandard an Bord erheblich verbessert. Die kompakten, leistungsstarken und energieeffizienten Waschmaschinen von tinyWASH sind ideal für das Leben auf dem Wasser, wo Platzoptimierung und Ressourceneffizienz von größter Bedeutung sind.

Über Elan Yachts

Elan Yachts ist ein weltweit anerkannter Hersteller von Segelyachten, der für seine Innovationen, sein Design und seine Handwerkskunst bekannt ist. Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1949 zurückreicht, hat Elan sich einen Ruf für die Entwicklung von Yachten erarbeitet, die sowohl Leistung als auch Komfort auf höchstem Niveau bieten. Die in Slowenien ansässige Werft verbindet traditionelle Bootsbaukunst mit modernsten Technologien, um Yachten zu schaffen, die sowohl für Regattasegler als auch für Freizeitkapitäne attraktiv sind.

Elan Yachts steht für eine Philosophie, die die Liebe zum Segeln mit dem Wunsch nach Abenteuer und Entdeckung vereint. Ihre Modelle zeichnen sich durch innovative Lösungen, herausragende Segeleigenschaften und ein exquisites Design aus, das den Lebensraum auf dem Wasser neu definiert. Die Partnerschaft mit tinyWASH passt perfekt zu Elans Bestreben, ihren Kunden ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, indem sie Komfort und Funktionalität bis ins letzte Detail berücksichtigen.

Fazit

Die Partnerschaft zwischen tinyWASH und Elan Yachts ist ein aufregendes Kapitel in der Expansion von tinyWASH in den maritimen Markt. Sie spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, die Grenzen des Machbaren zu erweitern und den Nutzern ein Höchstmaß an Qualität und Innovation zu bieten. Durch die Integration der tinyWASH-Technologie in Elan Yachts wird das Leben an Bord für Yachteigner und ihre Gäste noch angenehmer und bequemer. Dieser Schritt unterstreicht die Rolle von tinyWASH als führender Anbieter von mobilen Wasch- und Trockenlösungen in verschiedenen Lebensstilen und bekräftigt die Position von Elan Yachts als Pionier in der Entwicklung von hochwertigen, innovativen Yachten für den modernen Seefahrer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Campinvent UG

Herr Thorsten Grosse

Merkurstr. 21

90763 Fürth

Deutschland

fon ..: 091159059101

web ..: http://www.tinywash.de

email : info@tinywash.de

tinyWASH hat sich auf die Entwicklung kompakter und energieeffizienter Mini-Waschtrockner für die Reise spezialisiert und ist Marktführer in diesem Segment. Neben der Zusammenarbeit mit über 70 Fachhändlern und Fachwerkstätten für Reisemobile ist tinyWASH zudem Werksausrüster bei MORELO, dem führenden Reisemobilhersteller für Luxus-Reisemobile. Mit der Ausweitung des Angebots auf insgesamt 7 europäische Länder, erhalten noch mehr Menschen Zugang zu innovativen Lösungen zum Waschen und Trocknen auf engem Raum.

