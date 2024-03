Platzsparende Reise-Waschmaschine mit integriertem Trockner erobert Europa

Ob im Camper oder Wohnmobil, im Boot oder im Tiny House – Die tinyWASH-Waschmaschinen mit integrierter Trocknerfunktion sorgen für Komfort auf wenig Raum.

tinyWASH-Geräte inzwischen in 7 europäischen Ländern erhältlich

Der Hersteller aus Franken ist Marktführer im Bereich mobiler Waschtrockner und bietet diese in mittlerweile 7 Ländern Europas bei über 70 Fachhändlern an.

Die Mini-Waschmaschinen mit Trockner der Marke tinyWASH erleichtern das Waschen und Trocknen überall da, wo wenig Platz ist: unterwegs in Reisemobilen oder Booten, aber auch in kleinen Wohnungen, Tiny Houses und Studentenappartements. Neben Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Modelle auch in Tschechien, Dänemark, Belgien und den Niederlanden erhältlich.

Kompakte Wasch- und Trockenlösung

Mit einer Einbautiefe von nur 35 cm sind die tinyWASH-Maschinen sehr platzsparend. Verbraucherinnen und Verbraucher können darin 2,5 kg Wäsche waschen und 1,5 kg Wäsche trocknen. Dabei verbraucht das Gerät wenig Energie: Der Wasserverbrauch des Schnellwaschprogramms liegt bei 12 Liter, bei einem Vollwaschprogramm 18 bis 24 Liter. Auch die Trockenfunktion entspricht den aktuellen EU-Standards. So benötigt das Programm „eco 40-60“ beispielsweise nur 0,33 kWh Strom.

Noch mehr Energie sparen auf Reisen

Die Maschinen im eleganten Design sind optimiert für den mobilen Einsatz in Wohnmobilen, Campern oder Vans. Wer unterwegs zum Beispiel keinen Landstrom zur Verfügung hat, aber dennoch waschen möchte, ist mit einem tinyWASH-Gerät gut beraten: Muss die Maschine über die Boardbatterien betrieben werden, lässt sich der Energieverbrauch noch weiter senken. Dazu kann sie mit bis zu 60°C heißem Wasser aus dem Boiler des Fahrzeugs versorgt werden. Das spart wertvolle Energie.

Europaweiter Austauschservice

Sollte ein tinyWASH-Gerät auf Reisen Probleme bereiten, können Verbraucherinnen und Verbraucher den Telefonservice des Herstellers nutzen. Auf Kundenwunsch bietet dieser im Fall eines Defektes innerhalb der Garantiezeit europaweit unkompliziert ein Leihgerät inklusive Transportkosten an. Ebenso sichert tinyWASH eine Reparatur innerhalb von 14 Tagen zu. Ist die Garantie bereits abgelaufen, können bei Defekt Leihgeräte gegen eine wöchentliche Gebühr ausgeliehen werden. Alle Modelle können mit einer Garantieverlängerung bis 5 Jahre erworben werden.

Sechs Programme, Touch-Display und intelligente Funktionen

Mit sechs Waschprogrammen stehen die Mini-Waschmaschinen von tinyWASH haushaltsüblichen Geräten funktional in nichts nach. Über ein übersichtliches Touch-Display lassen sich Waschprogramm und die gewünschten Einstellungen bequem auswählen – von der Schnellwäsche in 15 Minuten bis zur Intensivreinigung bei 90°C. Ebenso stehen einzelne Schleuder- oder Spülvorgänge zur Verfügung.

Mithilfe des integrierten Beladungssensors sind die Maschinen sind zudem in der Lage, Flüssigwaschmittel automatisch zu dosieren und Wassermenge sowie Programmdauer je nach Wäschemenge anzupassen. Die Waschtrommel besteht aus hochwertigem Edelstahl, die darin angebrachten LEDs erleichtern die Sicht beim Be- und Entladen.

Flexibel trocknen unterwegs

Die Mini-Waschmaschinen von tinyWASH warten außerdem mit einer integrierten Trocknerfunktion auf. Diese kann entweder in Kombination mit dem Waschgang oder aber als Einzelprogramm gewählt werden. Verbraucherinnen und Verbraucher können die Timer-Einstellung flexibel einstellen, von 30, 60 und 90 Minuten bis 120 oder 180 Minuten – ideal für jegliche Reisebedingungen. Alle Informationen zu tinyWASH-Geräten gibt es online unter www.tinywash.de.

Individueller Einbau

Mithilfe eines Einbaukits können die tinyWASH-Geräte in Reisemobilen und Campern beispielsweise an der Wand der Heckgarage, im Kleiderschrank oder dem Gasfach montiert werden. Die Waschtrockner sind jedoch ebenso geeignet für den Einsatz in kleinen Wohnungen und Häusern, Badezimmern oder Kellern. Mittels entsprechender Schrauben und Dübel können Verbraucherinnen und Verbraucher die Geräte dort an der Wand befestigen.

Über tinyWASH

tinyWASH hat sich auf die Entwicklung kompakter und energieeffizienter Mini-Waschtrockner für die Reise spezialisiert und ist Marktführer in diesem Segment. Neben der Zusammenarbeit mit über 70 Fachhändlern und Fachwerkstätten für Reisemobile ist tinyWASH zudem Werksausrüster bei MORELO, dem führenden Reisemobilhersteller für Luxus-Reisemobile. Mit der Ausweitung des Angebots auf insgesamt 7 europäische Länder, erhalten noch mehr Menschen Zugang zu innovativen Lösungen zum Waschen und Trocknen auf engem Raum.

